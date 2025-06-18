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З ким "Олександрія" і "Полісся" зустрінуться в Лізі конференцій: результати жеребкування

Ньйон, Середа 18 червня 2025 15:26
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З ким "Олександрія" і "Полісся" зустрінуться в Лізі конференцій: результати жеребкування Фото: "Полісся" вдруге в історії стартує в єврокубках (УПЛ)
Автор: Андрій Костенко

18 червня у швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування другого раунду кваліфікації Ліги конференцій-2025/26. Своїх суперників дізналися "Олександрія" та житомирське "Полісся".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт європейського футболу.

Суперники для несіяних

Для того, щоб потрапити до основного раунду ЛК, українським клубам треба здолати трьох суперників. Зазначимо, що "Олександрія" та "Полісся" на всіх етапах турніру будуть несіяними командами. Тож, сподівтися на подарунки у вигляді зручних суперників було справою марною.

Так серед потенційних опонентів "Олександрії" фігурували такі команди, як хорватський "Хайдук", грецький АЕК, сербсбкий "Партизан".

"Поліссю" могли дістатися австрійська "Аустрія" та ізраїльський "Маккабі" з Хайфи.

За підсумками жеребкування Ліги конференцій визначилися такі пари за участю вітчизняних команд:

  • "Олександрія" – переможений у парі кваліфікації ЛЄ АЕК (Кіпр) – "Партизан" (Сербія)
  • "Полісся" – переможець пари 1-го туру відбору ЛК "Борац" (Боснія) – "Санта-Колома" (Андорра)

Поєдинки другого раунду кваліфікації Ліги конференцій пройдуть 24 та 31 липня. Оюидві наші команди перші зустрічі зіграють на номінально домашніх аренах. Переможці вийдуть до третього раунду. Команди, що програють, попрощаються з єврокубками.

Два шляхи "Шахтаря"

Окрема тема – донецький "Шахтар", який вчора отримав суперника в першому раунді кваліфікації Ліги Європи. 18 червня "гірники" фігурували в процедурах жеребкування одразу двох турнірів – Ліги Європи та Ліги конференцій.

Ту все залежить від того, як завершиться протистояння "Шахтаря" з фінським "Ільвесом" в першому відбірковому раунді ЛЄ (10 та 17 липня).

Якщо володар Кубка України подолає фінський бар'єр, він продовжить боротьбу в другому раунді відбору ЛЄ. І там зіграє з турецьким "Бешикташем". Матчі даного етапу відбудуться 24 та 31 липня. Першу зустріч команда Арди Турана проведе на виїзді.

У випадку поразки від "Ільвеса", "гірники" перейдуть в другий кваліфікаційний раунд Ліги конференцій. І там боротимуться за вихід до наступного кола з нідерландським АЗ. Ігрові дати ті ж - 24 та 31 липня.

Раніше повідомили, з ким київське "Динамо" зустрінеться в кваліфікації Ліги чемпіонів.

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