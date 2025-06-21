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Туран провел первую тренировку с "Шахтером": показал свои навыки и получил наставления от Срны (фото, видео)

Брдо, Суббота 21 июня 2025 12:03
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Туран провел первую тренировку с "Шахтером": показал свои навыки и получил наставления от Срны (фото, видео) Фото: Арда Туран с подопечными на тренировке (ФК "Шахтер")
Автор: Андрей Костенко

Новый главный тренер донецкого "Шахтера" Арда Туран провел дебютную тренировку с командой на летних сборах в словенском Брдо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу донецкого клуба.

Как прошла дебютная тренировка

Первая тренировка под руководством 38-летнего турецкого специалиста длилась почти два часа. В программе - разминка, беговая работа, отработка короткого и среднего паса, удержание мяча в квадратах, а также тактические упражнения.

Сам Туран во время сессии продемонстрировал свои футбольные навыки, выполнив несколько точных ударов.

Туран провел первую тренировку с &quot;Шахтером&quot;: показал свои навыки и получил наставления от Срны (фото, видео)

Туран провел первую тренировку с &quot;Шахтером&quot;: показал свои навыки и получил наставления от Срны (фото, видео)

Туран провел первую тренировку с &quot;Шахтером&quot;: показал свои навыки и получил наставления от Срны (фото, видео)

Туран провел первую тренировку с &quot;Шахтером&quot;: показал свои навыки и получил наставления от Срны (фото, видео)

Туран провел первую тренировку с &quot;Шахтером&quot;: показал свои навыки и получил наставления от Срны (фото, видео)

Какие цели озвучил Срна

Также наставник активно общался с директором по футболу "горняков" Дарио Срной. Тот заверил, что команда имеет серьезные задачи на сезон.

"Я хочу, чтобы в этом сезоне "Шахтер" пробился в основной этап Лиги Европы, а уже в следующем - в Лигу чемпионов. И хочу, чтобы мы сделали это вместе", - отметил Срна.

Ближайшие матчи "Шахтера"

Напомним, шо Туран стал главным тренером донецкого клуба в июне, подписав контракт до 2027 года.

В сезоне-2024/25 "Шахтер" финишировал третьим в УПЛ, но добыл путевку в Лигу Европы благодаря победе в Кубке Украины над "Динамо" (1:1, 6:5 - по пенальти).

В первом квалификационном раунде ЛЕ "горняки" встретятся с финским "Ильвесом " - матчи состоятся 10 и 17 июля. В случае победы команду будет ждать турецкий "Бешикташ". А в случае поражения - переход в Лигу конференций, где соперником станет АЗ из Нидерландов.

Ранее рассказали, как Анатолий Трубин провел свой второй поединок на клубном ЧМ.

Также сообщили, на каких стадионах украинские клубы будут играть домашние матчи в еврокубках-2025/26.

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