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Кліншит від Трубіна в найдовшому матчі та перші учасники плей-офф: що сталося на клубному ЧС

Субота 21 червня 2025 09:45
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Кліншит від Трубіна в найдовшому матчі та перші учасники плей-офф: що сталося на клубному ЧС Фото: Анатолій Трубін не пропустив у другій грі на Мундіалі (УАФ)
Автор: Андрій Костенко

Другий матч на клубному чемпіонаті світу з футболу провів український голкіпер португальської "Бенфіки" Анатолій Трубін. Його команда здобула першу перемогу та побореться за вихід у плей-офф, куди вже пробилися два учасники.

Подробиці – в огляді РБК-Україна.

Клубний чемпіонат світу, груповий раунд, 2-й тур

Група С

"Бенфіка" – "Окленд Сіті" – 6:0

Голи: Ді Марія, 45+8, 90+8, Павлідіс, 53, Санчеш, 63, Баррейро, 76, 78

"Баварія" – "Бока Хуніорс" – 2:1

Голи: Кейн, 18, Олісе, 84 – Мерентіель, 67

Група D

"Фламенго" – "Челсі" – 3:1

Голи: Енріке, 62, Данілу, 65, Воллес, 83 – Нету, 13

Вилучення: Джексон (Ч), 68

"Лос-Анджелес" – "Есперанс" – 0:1

Гол: Белайлі, 71

Нереалізований пенальті: Буанга (Л), 90+11

"Баварія" – у плей-офф, які шанси в Трубіна

У групі С "Бенфіка" розгромили новозеландський "Окленд Сіті" з рахунком 6:0. Проте поєдинок запам'ятався не лише результатом, а й найдовшою затримкою матчу через погодні умови в історії турніру. Під час перерви на арені в Орландо розпочалася потужна гроза, і гру було зупинено майже на 2 години та 10 хвилин. Це побило попередній рекорд турніру в матчі "Пачуки" та "Зальцбурга", коли затримка тривала 90 хвилин.

Трубін мав небагато роботи: суперники пробили по його воротам лише двічі за матч. Наступний поєдинок "Бенфіка" зіграє 24 червня проти "Баварії", і саме він стане вирішальним у боротьбі за вихід до плей-офф.

Мюнхенці в свою чергу достроково вийшли в 1/8 фіналу: німецький гранд здолав аргентинський "Бока Хуніорс" з рахунком 2:1, завдяки голам Кейна та Олісе. Тепер аргентинцям, щоб пройти далі потрібно розгромити "Окленд Сіті" у заключному турі та сподіватися, що "Бенфіка" програє "Баварії" з якомога більшою різницею м'ячів.

Група С

  1. "Баварія" – 6 очок (м'ячі – 12-1)
  2. "Бенфіка" – 4 очки (8-2)
  3. "Бока Хуніорс" – 1 (3-4)
  4. "Окленд Сіті" – 0 (0-16)

Провал "Челсі" та виліт клуба Смолякова

У квартеті D достроково в плей-офф вийшов бразильський "Фламенго", який переграв англійський "Челсі" (3:1). Початок зустрічі був за англійцями: на 13-й хвилині Нету вивів "синіх" уперед. Однак після перерви ситуація кардинально змінилася. "Фламенго" за три хвилини оформив камбек після ударів Енріке та Данілу.

На цьому проблеми "Челсі" не завершилися. На 68-й хвилині Джексон отримав пряму червону картку за грубий фол, залишивши свою команду в меншості. "Фламенго" скористався перевагою в складі й на 83-й хвилині Воллес поставив остаточну крапку в матчі.

Тепер лондонці розіграють другу путівку до наступного етапу в очному протистоянні з туніським "Есперансом". Представник Африки вибив з Мундіалю "Лос-Анджелес", здолавши господарів з мінімальним рахунком – 1:0 завдяки голу Белайлі та нереалізованому суперниками пенальті на 90+11-й хвилині. Зазначимо, що гравцем каліфорнійців є український захисник Артем Смоляков, який не грав на Мундіали через участь у складі збірної України на молодіжному Євро.

Група D

  1. "Фламенго" – 6 очок (м'ячі – 5-1)
  2. "Челсі" – 3 очки (3-3)
  3. "Есперанс" – 3 очки (1-2)
  4. "Лос-Анджелес" – 0 очок (0-3)

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Футбол Чемпіонат світу Бенфика Баварія Челси
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