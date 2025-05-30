У ЦПД спростували заяви РФ про наступ на Харків: що відбувається насправді

Літній наступ Росії

Нагадаємо, що ще наприкінці березня кілька західних ЗМІ повідомляли про те, що війська РФ готуються до нового військовий наступ на Україну.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський своєю чергою заявляв, що Росія фактично вже почала наступ на Сумську та Харківську області.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що російські війська вже кілька місяців знаходяться в постійному наступі на всіх напрямках фронту. Найбільше зусиль окупанти прикладають у Сумській області.

В ОТУ "Харків" також повідомляли, росіяни накопичують сили, і літня наступальна кампанія фактично вже почалася.

Водночас, як зазначили у ДПСУ, Росія кілька місяців накопичувала сили у Курській області. На даний час їх достатньо для наступу в Сумській області.

А на північному напрямку Харківської області, як розповіли у ЗСУ, ворог діє невеликими штурмовими групами. Водночас ознак підготовки росіянами повномасштабного наступу - немає.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.