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Сирський: Росія фактично розпочала наступ на Сумську та Харківську області

Середа 09 квітня 2025 11:24
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Сирський: Росія фактично розпочала наступ на Сумську та Харківську області Фото: Олександр Сирський, головнокомандувач Збройних сил України (t.me/ministry_of_defense_ua)
Автор: Сергій Пишкін

Російська Федерація (РФ) фактично вже розпочала наступ на Сумську та Харківську області. Кількість боїв на всіх основних напрямках зросла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головнокомандувача Збройних сил України (ЗСУ) Олександра Сирського в інтерв'ю LB.ua.

За словами Сирського, готовність Росії жертвувати великою кількістю піхоти заради тактичних перемог кардинально не змінилась. Сьогодні ж ворог продовжує стратегічну наступальну операцію з метою:

  • просування вглиб України та повної окупації Донецької та Луганської областей, а також частин Херсонської й Запорізької областей;
  • створення буферної зони на території Харківської, Сумської, Чернігівської областей.

Головнокомандувач ЗСУ додав, що попри усі переговори з метою завершення повномасштабної війни, Україна лише спостерігає посилення інтенсивності наступальних дій ворога.

Коментуючи слова президента Володимир Зеленського в інтерв'ю Le Figaro про те, що Росія готується до нового наступу на Сумську та Харківську області, Сирський заявив, що "цей наступ фактично вже розпочався".

"Тому що вже декілька днів, майже тиждень, ми спостерігаємо збільшення майже вдвічі кількості наступальних дій противника на всіх основних напрямках", - додав він.

Весняний наступ Росії

В кінці березня Зеленський заявив, що українська розвідка зафіксувала підготовку Росії до нового наступу в Україні. Загроза ж спрямована на Сумську, Харківську та Запорізьку області.

Як писало Associated Press, Росія планує максимально посилити тиск на Україну і зміцнити позицію Москви на переговорах про припинення вогню.

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