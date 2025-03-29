Путін готує масштабний наступ на Україну. АР дізналося нові деталі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press .

За даними видання, розпочавши новий наступ на Україну, глава Кремля Володимир Путін хоче максимально посилити тиск на Україну і зміцнити позицію Росії на переговорах про припинення вогню.

"Цей крок може дати главі Кремля Володимиру Путіну всі підстави відкласти обговорення питання про припинення бойових дій на користь пошуку нових територій", - пишуть журналісти з посиланням на українських офіційних осіб, які висловилися на умовах анонімності.

За словами аналітиків і військових командирів на яких посилається АР, з наближенням весняного сезону бойових дій Кремль планує провести багатоцільовий наступ по всій лінії фронту протяжністю 1000 км.

"Вони готують наступальні дії на фронті, які мають тривати від шести до дев'яти місяців, майже весь 2025 рік", - сказав у коментарі виданню український військовий аналітик Олексій Гетьман.

Росія може перекинути сили з Курської області

Деякі командири, з якими поспілкувалося видання, занепокоєні й тим, що Росія може перекинути сили з Курської області в інші райони на сході України.

За словами двох українських командирів, Росія активізувала розвідувальні місії з метою виявлення і знищення вогневих позицій, безпілотних систем та інших об'єктів, що можуть завадити майбутньому наступу.

"Усе це може бути ознаками того, що в найближчому майбутньому готується напад", - сказав Гетьман.

Активізація окупантів у районі Покровська

Бої також посилилися в районі Покровська, одному з головних оборонних опорних пунктів України і ключовому логістичному вузлі в Донецькій області.

"За останні два місяці росіяни були значно виснажені. Протягом 10 днів березня вони взяли свого роду паузу", - сказав представник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов .