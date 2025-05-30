Чи є загроза масштабного наступу на Харківську область: що кажуть у ЗСУ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову відділення планування 13-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії "Хартія" Олексія Крименюка в ефірі "Суспільного"

"Якогось значного накопичення сил і засобів противника немає, масштабного наступу не очікуємо на нашому напрямку (Харківському, - ред.). Водночас він здійснює поповнення цих сил і засобів, для того, щоб знайти шпарину в обороні і провести більш масований штурм. Останні тижні було кілька спроб противники здійснювати штурм, проте спроби були невдалими, техніка і піхота були знищені", - пояснив Крименюк.

За його словами, росіяни також активно використовують мотоцикли, квадроцикли, а також "буханки", які зазвичай застосовують не для атак, а для підвозу особового складу до позицій.

"Мототехніка ефективна за будь-якої погоди, їхня тактика в тому, щоб використовувати малі штурмові групи, адже чим більше скупчення, тим більша ймовірність ураження нашими дронами", - відзначив він.