Чи достатньо у Росії сил для нового наступу в Сумській області: відповідь ДПСУ

Росія кілька місяців накопичувала сили у Курській області. На даний час їх достатньо для наступу в Сумській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка під час телемарафону.

"Ворог дійсно має велику кількість сил та засобів - і по особовому складу, і по техниці - в межах Курської області", - розповів він.

Зокрема, за словами спікера, накопичення почалося ще з того моменту, коли Росія намагалася і пробувала витіснити Сили оборони України, які вели свою операцію в межах Курської області.

"Тому ворог і продовжує їх тримати. Бачимо періодично певну зміну кількості і ворожих військовослужбовців, і власне, техніки на цьому напрямку. Але, знову ж таки, у ворога там достатньо сил для того, щоб здійснювати дії і по відношенню до нашого кордону, аби створити спробу атаки по території України", - констатував Демченко.