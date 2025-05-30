В ЦПД опровергли заявления РФ о наступлении на Харьков: что происходит на самом деле

Летнее наступление России

Напомним, что еще в конце марта несколько западных СМИ сообщали о том, что войска РФ готовятся к новому военному наступлению на Украину.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в свою очередь заявлял, что Россия фактически уже начала наступление на Сумскую и Харьковскую области.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские войска уже несколько месяцев находятся в постоянном наступлении на всех направлениях фронта. Больше всего усилий оккупанты прикладывают в Сумской области.

В ОТГ "Харьков" также сообщали, россияне накапливают силы, и летняя наступательная кампания фактически уже началась.

В то же время, как отметили в ГПСУ, Россия несколько месяцев накапливала силы в Курской области. В настоящее время их достаточно для наступления в Сумской области.

А на северном направлении Харьковской области, как рассказали в ВСУ, враг действует небольшими штурмовыми группами. В то же время признаков подготовки россиянами полномасштабного наступления - нет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.