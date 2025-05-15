ua en ru
Чт, 15 травня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Росія вже почала літній наступ, - ОТУ "Харків"

Україна, Четвер 15 травня 2025 11:57
UA EN RU
Росія вже почала літній наступ, - ОТУ "Харків" Фото: наступ Росії вже почався (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Росія продовжує воювати, попри мирну риторику. Українські військові попереджають: не час вірити в ілюзії.

Про це заявив речник ОТУ "Харків" Павло Шамшин, повідомляє РБК-Україна з посиланням на телемарафон.

"Ми бачимо: росіяни накопичують сили, і літня наступальна кампанія фактично вже почалася", - сказав він.

Відповідаючи на питання, чи змінилося щось у ворога у зв'язку з розмовами про 30-денне перемир’я, подіями в Стамбулі, переговорами, Шамшин заявив:

"Я би не став занурюватися в те, що говорять на тій стороні. Коли ми маємо справу з росіянами, треба розуміти кілька речей: Росіяни в публічному просторі завжди брешуть. Якщо не брешуть - то маніпулюють. Якщо не маніпулюють - то збираються брехати. Ми маємо сприймати всі їхні заяви саме так".

Він наголосив, що розмови щодо нібито участі в переговорах - усім очевидно, що це імітація. "Всі бачили делегацію, яку вони відправили до Стамбула - це "ноунейми". Сприймати це серйозно не варто", - додав він.

За його словами, розраховувати на перемир’я найближчим часом не варто. "Коли росіяни оголошували свої "великодні перемир’я" чи "дні перемоги" - затишшя не було. Навпаки - штурмові дії посилювались. Ми це бачимо і зараз. Тому ілюзій щодо миру не варто мати", - сказав Шамшин.

Раніше представники української розвідки повідомили виданню Financial Times, що Росія готується до масштабного наступу в Україні, замість того, щоб сигналізувати про готовність до мирних переговорів.

Володимир Путін направив до Стамбула групу переговірників, до якої входить Володимир Мединський, якій очолював делегацію у 2022 році.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків Війна в Україні
NEWS
Зеленський буде, чи з’явиться Путін? Усе, що потрібно знати про переговори в Стамбулі
Зеленський буде, чи з’явиться Путін? Усе, що потрібно знати про переговори в Стамбулі
DAILY
США та ЄС посилюють санкції: що загрожує Росії, якщо Путін відмовиться від перемир'я
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент США та ЄС посилюють санкції: що загрожує Росії, якщо Путін відмовиться від перемир'я