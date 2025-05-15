Росія вже почала літній наступ, - ОТУ "Харків"

Про це заявив речник ОТУ "Харків" Павло Шамшин, повідомляє РБК-Україна з посиланням на телемарафон .

"Ми бачимо: росіяни накопичують сили, і літня наступальна кампанія фактично вже почалася", - сказав він.

Відповідаючи на питання, чи змінилося щось у ворога у зв'язку з розмовами про 30-денне перемир’я, подіями в Стамбулі, переговорами, Шамшин заявив:

"Я би не став занурюватися в те, що говорять на тій стороні. Коли ми маємо справу з росіянами, треба розуміти кілька речей: Росіяни в публічному просторі завжди брешуть. Якщо не брешуть - то маніпулюють. Якщо не маніпулюють - то збираються брехати. Ми маємо сприймати всі їхні заяви саме так".

Він наголосив, що розмови щодо нібито участі в переговорах - усім очевидно, що це імітація. "Всі бачили делегацію, яку вони відправили до Стамбула - це "ноунейми". Сприймати це серйозно не варто", - додав він.

За його словами, розраховувати на перемир’я найближчим часом не варто. "Коли росіяни оголошували свої "великодні перемир’я" чи "дні перемоги" - затишшя не було. Навпаки - штурмові дії посилювались. Ми це бачимо і зараз. Тому ілюзій щодо миру не варто мати", - сказав Шамшин.