Росіяни ведуть наступ вже кілька місяців: Зеленський назвав головний напрямок

Російські війська вже кілька місяців знаходяться в постійному наступі на всіх напрямках фронту. Найбільше зусиль окупанти прикладають у Сумській області.

Як повідомляє РБК-Україна , про це президент України Володимир Зеленський заявив під час пресконференції .

"Свої наступальні дії, вони були розпочаті на всіх напрямках. І головним напрямком був саме Сумський напрямок, там дійсно зосереджено було 67 тисяч військ, ми робили відповідні кроки, щоб не дати їм об'єднатися", - розповів Зеленський.

Тому, за його словами, російські війська працюють над тим, щоб відновлюватися та перегруповуватися.

"Тобто вони хочуть робити цей наступ. Вони, якщо чесно, наші військові формулюють це саме так, що вони знаходяться в постійному вже наступі, і це вже відбувається кілька місяців", - зазначив президент.