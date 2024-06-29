Школярі та дошкільнята будуть проходити медогляд по-новому: що змінилося

Міністерство охорони здоров'я України скасувало застарілі вимоги щодо медичних довідок для вступу дітей до садочків, шкіл та інших освітніх закладів. Відтепер діє єдина уніфікована довідка № 086/о.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я.

"Міністерство охорони здоров’я виступає чітко проти черг влітку заради папірця для садочка чи школи, проти оглядів поспіхом через чергу, проти масових направлень на флюорографію для дітей 14-17 років. Ми скасували ці морально застарілі норми. Будуємо нову систему профілактики, орієнтовану на реальні потреби кожної дитини," - розповів голова МОЗ Віктор Ляшко.

Що змінилося

Відтепер більше не потрібно проходити огляд у кількох лікарів, стояти в чергах та отримувати різні форми довідок. Огляд проводить сімейний лікар, який видає уніфіковану довідку № 086/о "Медична довідка (витяг з медичної картки амбулаторного хворого)" для вступу дитини до будь-якого закладу освіти.

Сімейний лікар проводить обстеження, яке включає збір анамнезу, фізикальне обстеження, перевірку наявності ознак гострих або хронічних захворювань, вимірювання зросту та ваги, дослідження зору, слуху та постави. Якщо виявлено порушення або хвороби, дитину направляють до спеціаліста. Обов'язковим є огляд стоматолога перед садочком та школою.

Дитина може пройти медичне обстеження в будь-який зручний час протягом року, і результати чинні протягом року з дати обстеження.

Медичні огляди для зарахування до закладів професійної, фахової передвищої та вищої освіти проводяться, якщо це вимагається закладом освіти чи умовами прийому.

Відповідні зміни затверджені наказом № 1351 від 25.07.2023 "Про організацію медичних оглядів дітей та інших осіб для зарахування їх до закладів освіти, дитячих закладів оздоровлення та відпочинку".

Медичні профілактичні огляди учнів середніх шкіл є обов’язковими і проводяться щорічно відповідно до постанови КМУ від 20 січня 2021 року № 31. За результатами таких оглядів також видається довідка № 086/о.

Для отримання довідки дитина повинна мати всі обов’язкові щеплення згідно з Національним календарем профілактичних щеплень.

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