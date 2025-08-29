Цивільні вже створюємо. Чи буде Україна будувати військові літаки

Для того, щоб проектувати й будувати літаки, необхідно готувати висококваліфікованих інженерів-конструкторів. При цьому в України повинні бути амбіції створювати не лише цивільні, але і військові літаки.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла президент Державного університету "Київський авіаційний інститут" Ксенія Семенова.

Що зараз в Україні з будівництвом цивільних літаків

За словами експерта, цивільні літаки Україна будує. Хоча зараз у ДП "Антонов" й дещо інший "фокус" - з огляду на війну.

"Але ось нещодавно всюди була новина: в небі над Києвом помітили цивільний літак. Вони доставляли літак, який саме летів, хоча повітряний простір закритий", - нагадала Семенова.

Вона пояснила: "Це "Антонов" під час війни завершив модернізацію літака і доправив його в місце призначення".

"Антонов" обслуговує свої літаки. У них є авіакомпанія. Вони працюють в Європі й по світу. Українська авіакомпанія SkyUp працює в Європі - у них чартерні рейси (туристичні й не тільки). Nova запустила свою авіакомпанію з карго-перевезень", - розповіла президент КАІ.

Чи можуть в Україні створювати військові літаки

Тим часом військові літаки, за словами Семенової, Україна досі не будує.

"А Південна Корея - будує. Хоча в них така сама дуже болюча, складна історія", - зауважила фахівець.

Вона нагадала, що після війни "це була повністю знищена економічно та інфраструктурно країна".

"Там була просто випалена земля. Вони за відносно невеликий період часу просто збудували промислово сильну країну. Вони будують ядерні реактори, танкери та будь-які великі кораблі. Вони будують військову авіацію і зараз мають претензію на те, щоб будувати цивільну", - розповіла експерт.

Вона додала, що "ми зараз з ними починаємо партнерство".

"Їм дуже цікаві наші спеціалісти з цивільної авіації", - поділилась Семенова.

Вона додала, що в України повинна бути амбіція будувати не лише цивільні, але і військові літаки.

"Це - складно і довго. Але цього ніколи не буде, якщо не почати над цим працювати", - підсумувала фахівець.