Гражданские уже создаем. Будет ли Украина строить военные самолеты

Для того чтобы проектировать и строить самолеты, необходимо готовить высококвалифицированных инженеров-конструкторов. При этом у Украины должны быть амбиции создавать не только гражданские, но и военные самолеты.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала президент Государственного университета "Киевский авиационный институт" Ксения Семенова.

Что сейчас в Украине со строительством гражданских самолетов

По словам эксперта, гражданские самолеты Украина строит. Хотя сейчас у ГП "Антонов" и несколько другой "фокус" - ввиду войны.

"Но вот недавно везде была новость: в небе над Киевом заметили гражданский самолет. Они доставляли самолет, который как раз летел, хотя воздушное пространство закрыто", - напомнила Семенова.

Она объяснила: "Это "Антонов" во время войны завершил модернизацию самолета и доставил его в место назначения".

"Антонов" обслуживает свои самолеты. У них есть авиакомпания. Они работают в Европе и по миру. Украинская авиакомпания SkyUp работает в Европе - у них чартерные рейсы (туристические и не только). Nova запустила свою авиакомпанию по карго-перевозкам", - рассказала президент КАИ.

Могут ли в Украине создавать военные самолеты

Между тем военные самолеты, по словам Семеновой, Украина до сих пор не строит.

"А Южная Корея - строит. Хотя у них такая же очень болезненная, сложная история", - отметила специалист.

Она напомнила, что после войны "это была полностью уничтоженная экономически и инфраструктурно страна".

"Там была просто выжженная земля. Они за относительно небольшой период времени просто построили промышленно сильную страну. Они строят ядерные реакторы, танкеры и любые большие корабли. Они строят военную авиацию и сейчас имеют претензию на то, чтобы строить гражданскую", - рассказала эксперт.

Она добавила, что "мы сейчас с ними начинаем партнерство".

"Им очень интересны наши специалисты по гражданской авиации", - поделилась Семенова.

Она добавила, что у Украины должна быть амбиция строить не только гражданские, но и военные самолеты.

"Это - сложно и долго. Но этого никогда не будет, если не начать над этим работать", - подытожила специалист.