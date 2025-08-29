ua en ru
Пт, 29 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Гражданские уже создаем. Будет ли Украина строить военные самолеты

Пятница 29 августа 2025 14:32
UA EN RU
Гражданские уже создаем. Будет ли Украина строить военные самолеты Гражданские самолеты в Украине строят (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко, Катерина Гончарова

Для того чтобы проектировать и строить самолеты, необходимо готовить высококвалифицированных инженеров-конструкторов. При этом у Украины должны быть амбиции создавать не только гражданские, но и военные самолеты.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала президент Государственного университета "Киевский авиационный институт" Ксения Семенова.

Что сейчас в Украине со строительством гражданских самолетов

По словам эксперта, гражданские самолеты Украина строит. Хотя сейчас у ГП "Антонов" и несколько другой "фокус" - ввиду войны.

"Но вот недавно везде была новость: в небе над Киевом заметили гражданский самолет. Они доставляли самолет, который как раз летел, хотя воздушное пространство закрыто", - напомнила Семенова.

Она объяснила: "Это "Антонов" во время войны завершил модернизацию самолета и доставил его в место назначения".

"Антонов" обслуживает свои самолеты. У них есть авиакомпания. Они работают в Европе и по миру. Украинская авиакомпания SkyUp работает в Европе - у них чартерные рейсы (туристические и не только). Nova запустила свою авиакомпанию по карго-перевозкам", - рассказала президент КАИ.

Могут ли в Украине создавать военные самолеты

Между тем военные самолеты, по словам Семеновой, Украина до сих пор не строит.

"А Южная Корея - строит. Хотя у них такая же очень болезненная, сложная история", - отметила специалист.

Она напомнила, что после войны "это была полностью уничтоженная экономически и инфраструктурно страна".

"Там была просто выжженная земля. Они за относительно небольшой период времени просто построили промышленно сильную страну. Они строят ядерные реакторы, танкеры и любые большие корабли. Они строят военную авиацию и сейчас имеют претензию на то, чтобы строить гражданскую", - рассказала эксперт.

Она добавила, что "мы сейчас с ними начинаем партнерство".

"Им очень интересны наши специалисты по гражданской авиации", - поделилась Семенова.

Она добавила, что у Украины должна быть амбиция строить не только гражданские, но и военные самолеты.

"Это - сложно и долго. Но этого никогда не будет, если не начать над этим работать", - подытожила специалист.

Напомним, ранее британское агентство Reuters сообщило, как введенные санкции остановили авиаотрасль РФ.

Между тем мы рассказывали, что аэропорт "Борисполь" готов возобновить рейсы в течение месяца после открытия неба.

Читайте также, сколько стоит выучиться на пилота и готовят ли таких специалистов в Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАУ Авиация Украины АНТК им. Антонова Инженер Профессия
Новости
День памяти защитников и защитниц: Зеленский, Буданов и Сырский сделали заявления
День памяти защитников и защитниц: Зеленский, Буданов и Сырский сделали заявления
Аналитика
Деньги на старость. Что будет с пенсиями в Украине и почему лучше копить самим
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Деньги на старость. Что будет с пенсиями в Украине и почему лучше копить самим