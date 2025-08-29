ua en ru
Скільки коштує вивчитися на пілота й чи готують таких фахівців в Україні

П'ятниця 29 серпня 2025 12:10
UA EN RU
Скільки коштує вивчитися на пілота й чи готують таких фахівців в Україні Вивчитись на пілота сьогодні - не дуже дешево (фото: facebook.com/officialkai.university)
Автор: Ірина Костенко, Катерина Гончарова

Державний університет "Київський авіаційний інститут" готує пілотів цивільної авіації. Однак навчання пілотів Україна, на жаль, не фінансує.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла президент ДУ "КАІ" Ксенія Семенова.

Як і де саме КАІ готує пілотів цивільної авіації

Експерт розповіла, що КАІ має договір із великою чеською льотною школою (заснованою в 90-му році, коли Чехія здобула незалежність). Тож пілотів цивільної авіації готують нині саме там.

"В Україні вони проходять теоретичну частину. А потім - їдуть в Чехію отримувати ліцензію пілота, бо у нас закритий повітряний простір", - пояснила Семенова.

Водночас вона повідомила, що зараз університет готується до відкриття власного навчального центру.

"Це буде авторизована авіаційна організація. Готуємо всі документи й регламенти, щоб як тільки відкриють небо, ми не замовляли цю послугу, а самі її надавали", - поділилась очільниця КАІ.

Чи можуть студенти вчитись на українських літаках

Семенова повідомила, що хотілося б вчити наших студентів у Чехії на українських літаках, адже в Україні небо поки що закрите.

"У нас в ангарі стоять два літаки, які не літають. І літак - це не стіл: з кожним роком обслуговувати його дорожче. І якщо ти не обслуговуєш двигуни, через якийсь час доведеться списати їх на металобрухт", - пояснила експерт.

Вона зауважила, що навчальний заклад вже пів року просить передати ці літаки "їм (чеській стороні, - Ред.) в оренду".

"Ми б отримували за це гроші. А вони - зобов'язуються їх повернути, коли відкриється повітряний простір в Україні. Ми вчимо на них наших же студентів. Їх частково вчать наші ж викладачі. А нам це не погоджують. Затягують рішення, потрібні для розвитку університету", - розповіла очільниця КАІ.

Скільки коштує сьогодні вивчитись на пілота

За словами Семенової, вартість навчання на пілота "з усім-усім" становить сьогодні в цілому близько 30 тисяч євро.

"Це півтора року, щоб отримати ліцензію комерційного пілота. На приватного пілота - це швидше. Але не знаю, який сенс вчитись на нього зараз, адже немає де літати", - пояснила фахівець.

Вона додала, що Україна, на жаль, не фінансує навчання пілотів державним коштом (ні до війни, ні зараз).

"Вартість контракту (у виші, - Ред.) - 30 тисяч гривень. Це - базова бакалаврська освіта і теоретична підготовка. Звісно, підготувати за 30 тисяч гривень пілота - неможливо", - визнала експерт.

Вона нагадала, що в Україні були навчальні авіаційні тренінгові центри.

"Це був цілий ринок. Але він був приватним. Ми вже створюємо свою тренінгову організацію. Хочемо, щоб вона була в складі університету і ми не замовляли зовні цю послугу", - поділилась Семенова.

Чи готові наші студенти працювати в Україні

Згідно з інформацією Семенової, "двоє із 20 студентів, які вчаться в Чехії, залишилися в цій компанії викладати, стали інструкторами".

"Вони дуже чекають, поки можна буде літати в Україні. І нам буде що їм запропонувати. Вони класні, дуже мотивовані", - розповіла президент КАІ.

Вона зауважила, що "всі ці 20 людей вчилися за гроші уряду Чехії" (за гроші USAID, поки фонд ще працював на Східну Європу).

"Водночас 8 людей - вчаться за власний кошт. Це ті, чиє навчання не покриває грант", - додала спеціаліст.

Насамкінець вона зауважила, що "є проблема", що "держава соромиться підтримувати авіаційну галузь".

Як приклад вона навела ситуацію з Міжнародним аеропортом "Бориспіль", який отримав державне фінансування лише на четвертий рік повномасштабної війни з РФ.

"Авіація - це дуже специфічна галузь. Якщо не підтримувати кваліфікацію співробітників, інфраструктуру в аеропорту, то доведеться будувати все з нуля. І обійдеться це дорожче, ніж це підтримувати", - підсумувала Семенова.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як правильно вибрати професію у 2025 році.

Крім того, ми пояснювали, що потрібно знати про роботу для молодих українців - які компенсації та гранти пропонує держава.

Тим часом у Державній службі зайнятості повідомили, які вакансії стали найпопулярнішими від початку поточного року, та що (крім зарплати) компанії готові пропонувати деяким працівникам, щоб "закрити" свої потреби.

Читайте також, з якого віку дозволено працювати в Україні та за яких умов.

Чехія НАУ Авіація України Професія Студенти Освіта в Україні Виші
