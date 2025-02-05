Аеропорт "Бориспіль" готовий відновити рейси протягом місяця після відкриття неба
Аеропорт "Бориспіль" готовий відновити прийом та відправку пасажирських літаків протягом місяця з моменту відкриття повітряного простору в Україні. Також для цього потрібно буде отримати необхідні дозволи.
Як повідомляє кореспондент РБК-Україна, про це під час конференції Global Outlook: Enduring change, організованої Європейською бізнес-асоціацією, заявив генеральний директор аеропорту "Бориспіль" Олексій Дубревський.
"На сьогодні рівень готовності нашого летовища складає приблизно місяць для того, щоб з моменту прийняття такого рішення (відкриття повітряного простору - ред.) запустити рейси з аеропорту "Бориспіль", - сказав він.
Гендиректор аеропорту додав, що авіакомпанії-власники літаків готові в короткі терміни відновити польоти в Україну.
"Вони вже знають, звідки їм взяти екіпажі, де взяти додаткові літаки, щоб забезпечити виконання рейсів", - прокоментував Дубревський.
За його словами, авіакомпанії зможуть у місячний термін підготувати літаки для рейсів в Україну.
Він додав, що аеропорт "Бориспіль" здатен забезпечити пасажиропотік обсягом 20 мільйонів осіб на рік.
Ryanair може повернутися в Україну
Нагадаємо, раніше гендиректор Ryanair Майкл О'Лірі розповів, що його компанія розробляє плани, які дадуть змогу відновити польоти в Україну впродовж кількох тижнів після завершення війни.
Це відбувається на тлі того, що президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв про свій намір покласти край війні Росії проти України.
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