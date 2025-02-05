Аеропорт "Бориспіль" готовий відновити рейси протягом місяця після відкриття неба

Аеропорт "Бориспіль" готовий відновити прийом та відправку пасажирських літаків протягом місяця з моменту відкриття повітряного простору в Україні. Також для цього потрібно буде отримати необхідні дозволи.

Як повідомляє кореспондент РБК-Україна , про це під час конференції Global Outlook: Enduring change, організованої Європейською бізнес-асоціацією, заявив генеральний директор аеропорту "Бориспіль" Олексій Дубревський.

"На сьогодні рівень готовності нашого летовища складає приблизно місяць для того, щоб з моменту прийняття такого рішення (відкриття повітряного простору - ред.) запустити рейси з аеропорту "Бориспіль", - сказав він.

Гендиректор аеропорту додав, що авіакомпанії-власники літаків готові в короткі терміни відновити польоти в Україну.

"Вони вже знають, звідки їм взяти екіпажі, де взяти додаткові літаки, щоб забезпечити виконання рейсів", - прокоментував Дубревський.

За його словами, авіакомпанії зможуть у місячний термін підготувати літаки для рейсів в Україну.

Він додав, що аеропорт "Бориспіль" здатен забезпечити пасажиропотік обсягом 20 мільйонів осіб на рік.