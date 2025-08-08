ua en ru
Пт, 08 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Дональд Трамп Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Санкції зупинили авіагалузь РФ: за рік збудували лише один літак, - Reuters

Росія, П'ятниця 08 серпня 2025 22:50
UA EN RU
Санкції зупинили авіагалузь РФ: за рік збудували лише один літак, - Reuters Фото: санкції зупинили авіагалузь Росії (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Російські авіабудівники цього року поставили лише один з 15 запланованих комерційних літаків. Санкції щодо іноземних компонентів затримують виробництво, а високі процентні ставки обмежують інвестиції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомляє агенство, з початку повномасштабної війни проти України в лютому 2022 року західні санкції заблокували доступ до іноземних літаків та запасних частин.

З флотом з понад 700 літаків, на якому домінують моделі Airbus та Boeing, російські авіакомпанії тепер змушені шукати критично важливі компоненти через складні та непрямі імпортні маршрути.

"Немає бази компонентів, немає технологій, немає виробничих потужностей, немає інженерів. Створити все це з нуля займе роки, якщо не десятиліття", - сказав один із джерел російської авіаційної промисловості.

Зазначається, що нещодавні серйозні інциденти підкреслюють нагальну потребу в збереженні стану російського флоту. Так, в кінці липня літак Ан-24, побудований у 1976 році, розбився на Далекому Сході Росії. Через кілька днів національний перевізник "Аерофлот" призупинив десятки рейсів після потужної кібератаки.

За даними Reuters, проблеми авіаційного сектора з досягненням самодостатності є частиною більш широкого уповільнення промисловості.

Відповідно до даних індексу менеджерів із закупівель, промислове виробництво Росії скоротилося в липні найшвидшими темпами з березня 2022 року, а зростання промисловості продовжує сповільнюватися.

Високі відсоткові ставки вплинули на зменшення виробництва автомобілів, банкрутства в вугільному секторі, уповільнення обсягів експорту таких товарів, як метали та нафтові продукти, а також на нездійснені цілі щодо виробництва літаків, як заявляють чиновники та підприємства, що сприяє уповільненню економічного зростання.

РФ закуповує запчастини для літаків Boeing і Airbus

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Росія після введення проти неї західних санкцій змогла закупити деталей для літаків Boeing і Airbus на майже 190 млн доларів. Здебільшого їх закуповували в Туреччині, ОАЕ та Китаї.

Лідером виявилася дубайська компанія Ats Heavy Equipment & Machinery. За рік з невеликим вона зробила понад 700 поставок до Росії.

Здебільшого запчастини для Boeing і Airbus дісталися групі "Аерофлот", до якої, окрім власне "Аерофлоту", входять компанії "Росія" і "Перемога".

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Росавіація Санкції проти Росії
Новини
"Повітряне перемир'я": в ISW розкрили, як РФ скористається припиненням вогню
"Повітряне перемир'я": в ISW розкрили, як РФ скористається припиненням вогню
Аналітика
Час Путіна вийшов? Що буде з війною після ультиматуму Трампа щодо України
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч Час Путіна вийшов? Що буде з війною після ультиматуму Трампа щодо України