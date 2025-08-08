Санкції зупинили авіагалузь РФ: за рік збудували лише один літак, - Reuters

Російські авіабудівники цього року поставили лише один з 15 запланованих комерційних літаків. Санкції щодо іноземних компонентів затримують виробництво, а високі процентні ставки обмежують інвестиції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Як повідомляє агенство, з початку повномасштабної війни проти України в лютому 2022 року західні санкції заблокували доступ до іноземних літаків та запасних частин.

З флотом з понад 700 літаків, на якому домінують моделі Airbus та Boeing, російські авіакомпанії тепер змушені шукати критично важливі компоненти через складні та непрямі імпортні маршрути.

"Немає бази компонентів, немає технологій, немає виробничих потужностей, немає інженерів. Створити все це з нуля займе роки, якщо не десятиліття", - сказав один із джерел російської авіаційної промисловості.

Зазначається, що нещодавні серйозні інциденти підкреслюють нагальну потребу в збереженні стану російського флоту. Так, в кінці липня літак Ан-24, побудований у 1976 році, розбився на Далекому Сході Росії. Через кілька днів національний перевізник "Аерофлот" призупинив десятки рейсів після потужної кібератаки.

За даними Reuters, проблеми авіаційного сектора з досягненням самодостатності є частиною більш широкого уповільнення промисловості.

Відповідно до даних індексу менеджерів із закупівель, промислове виробництво Росії скоротилося в липні найшвидшими темпами з березня 2022 року, а зростання промисловості продовжує сповільнюватися.

Високі відсоткові ставки вплинули на зменшення виробництва автомобілів, банкрутства в вугільному секторі, уповільнення обсягів експорту таких товарів, як метали та нафтові продукти, а також на нездійснені цілі щодо виробництва літаків, як заявляють чиновники та підприємства, що сприяє уповільненню економічного зростання.