В небі над Києвом помітили цивільний літак (фото, відео)

У небі над Києвом 11 липня помітили цивільний літак, хоча з початком повномасштабної війни у 2022 році повітряний простір над Україною офіційно закритий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Офіційно інформації наразі немає, але очевидці вже активно діляться в мережі побаченим. Варто відзначити, що для українців за понад три роки великої війни це стало справжньою несподіванкою, оскільки повітряний простір України від початку повномасштабного вторгнення закрито для цивільної авіації.

По відео, якими діляться місцеві мешканці, помітно, що судно схоже на український літак Ан-124 Руслан.

Зауважимо, що за останні більш як три роки відомо лише про один випадок, коли цивільні літаки підіймались над Україною

Тоді з аеропорту Бориспіль після 24 лютого. Це були турецькі судна, які прибули в Київ 23 лютого 2022 року із гуманітарним грузом.

На зворотному шляху вони мали забрати громадян Туреччини, проте літаки виявилися заблокованими через закриття повітряного простору України для цивільних та транспортних літаків.

В кінці 2022 року обидва літаки злетіли з нової смуги аеропорту Бориспіль та приземлилися на базі в турецькому Кайсері.

Відновлення польотів з аеропорту "Бориспіль"

На початку лютого аеропорт "Бориспіль" заявив, що готовий відновити прийом та відправку пасажирських літаків протягом місяця з моменту відкриття повітряного простору в Україні.

В матеріалі РБК-Україна ми детальніше розповіли про те, що для цього буде необхідно.

До того ж раніше гендиректор Ryanair Майкл О'Лірі розповів, що його компанія розробляє плани, які дадуть змогу відновити польоти в Україну впродовж кількох тижнів після завершення війни.

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