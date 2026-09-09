Держстат зафіксував мінімальну інфляцію: що подорожчало та подешевшало у серпні

У серпні 2026 року споживча інфляція в Україні становила лише 0,1% порівняно з липнем, тоді як у порівнянні з серпнем 2025 року – 8,1%. Найбільше за місяць подешевшали овочі та фрукти, водночас суттєво зросли ціни на паливо, транспорт, водопостачання та каналізацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Державної служби статистики України .

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Інфляція у серпні становила 0,1%, а в річному вимірі – 8,1%.

Овочі подешевшали на 18,3%, а фрукти – на 12%.

Ціни на яйця зросли на 4%.

Паливо та мастила подорожчали на 8,1%.

Тарифи на водопостачання зросли на 16,8%, а на каналізацію – на 16,7%

Одяг і взуття подешевшали на 2,5%.

Базова інфляція у серпні становила 0,5% порівняно з липнем та 8,1% у річному вимірі. З початку року споживчі ціни в Україні зросли на 6,1%.

Що найбільше подешевшало

Згідно з Держстатом, у серпні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої знизилися на 1,3%.

Найбільше за місяць подешевшали овочі – на 18,3%. Ціни на фрукти знизилися на 12%. Також на 0,6% подешевшало масло.

Одяг і взуття стали дешевшими на 2,5%. Зокрема, взуття подешевшало на 3,1%, а одяг – на 2,2%.

Які продукти подорожчали

Водночас окремі продукти у серпні стали дорожчими. Найбільше серед продуктів зросли ціни на яйця – на 4%. Цукор подорожчав на 2,2%, риба та продукти з риби – на 1,6%.

Також зросли ціни на м’ясо та м’ясопродукти, сири, хліб, макаронні вироби та кисломолочну продукцію. Зокрема, хліб подорожчав на 0,7%, макаронні вироби – також на 0,7%, а м’ясо та м’ясопродукти – на 0,9%.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 1,5%. Тютюнові вироби подорожчали на 2,1%.

Паливо та транспорт різко подорожчали

Найбільше зростання серед основних категорій у серпні зафіксували у транспортній сфері – ціни зросли на 4,4%. Паливо та мастила подорожчали на 8,1%.

Крім того, проїзд в автодорожньому пасажирському транспорті став дорожчим на 6,6%. Загалом транспортні послуги подорожчали на 5,8%.

Зросли тарифи на воду та каналізацію

Ціни на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива у серпні зросли на 1,3%.

Основною причиною стало підвищення тарифів на водопостачання – на 16,8%, а також на каналізацію – на 16,7%.

Водночас тарифи на електроенергію, природний газ, гарячу воду та опалення у серпні не змінилися.

Дані Держстату наведені без урахування тимчасово окупованих Росією територій та частини територій, на яких ведуться або велися бойові дії.