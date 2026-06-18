Від живих гризунів до ікри равликів: які цікаві товари з України завойовують світ

Українська продукція продовжує відкривати для себе нові ринки у різних куточках світу. За кордон продаються не лише "традиційні" м'ясо чи молочка, але й деякі більш оригінальні товари.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Головне: Важливе досягнення : за пів року Україна відкрила 23 нові ринки для свого експорту - це більше, ніж за весь минулий рік.

: за пів року Україна відкрила 23 нові ринки для свого експорту - це більше, ніж за весь минулий рік. Чим дивуємо світ : за кордон постачають не лише "традиційні" товари, а й равликів (і їх ікру), живих гризунів і деяких інших тварин, саджанці, яєчні продукти та корми для улюбленців.

: за кордон постачають не лише "традиційні" товари, а й равликів (і їх ікру), живих гризунів і деяких інших тварин, саджанці, яєчні продукти та корми для улюбленців. Масштабна географія : українські товари впевнено освоюють ринки від Чилі та Китаю до Єгипту та країн Євросоюзу.

: українські товари впевнено освоюють ринки від Чилі та Китаю до Єгипту та країн Євросоюзу. Секрет успіху: Україна поступово відходить від простого продажу сировини - до створення якісної продукції, яка цінується за кордоном та приносить ще більше прибутків.

Нові ринки для українських товарів у 2026 році

Згідно з інформацією Держпродспоживслужби, сьогодні український експорт (продаж і вивезення товарів до інших країн) набирає обертів.

Так, лише за перші шість місяців 2026 року Україна погодила 23 нових напрямів та торговельних умов для експорту вітчизняної продукції.

"Це вже більше, ніж за весь 2025 рік, коли було відкрито 22 нових ринки", - пояснили українцям.

Уточнюється, що українська продукція продовжує відкривати для себе нові ринки у різних куточках світу - від Китаю до Чилі, від Європейського Союзу до країн Африки й Близького Сходу.

За пів року відкрито 23 нових ринки (інфографіка: dpss.gov.ua)

Куди та що саме експортуватиме Україна

"Сьогодні ми відкриваємо не просто нові ринки - ми відкриваємо нові можливості для українських виробників", - повідомив голова Держпродспоживслужби Сергій Ткачук.

Зазначається, що "за сухими цифрами" стоїть велика командна робота:

перемовини з компетентними органами інших держав;

погодження ветеринарних і фітосанітарних вимог;

оцінка системи державного контролю;

підготовка міжнародних сертифікатів.

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У межах відкриття нових ринків Україна буде експортувати:

в Албанію - перероблені корми для домашніх тварин.

- перероблені корми для домашніх тварин. в Алжир - м'ясну велику рогату худобу, велику рогату худобу для відгодівлі та племінну велику рогату худобу;

- м'ясну велику рогату худобу, велику рогату худобу для відгодівлі та племінну велику рогату худобу; у В'єтнам - яєчні продукти;

- яєчні продукти; у Грузію - яловичину та субпродукти, корми рослинного походження, топлені жири нехарчового призначення, побічні продукти тваринного походження;

- яловичину та субпродукти, корми рослинного походження, топлені жири нехарчового призначення, побічні продукти тваринного походження; у Данію - живих гризунів;

- живих гризунів; в Єгипет - овець для негайного забою, яєчні продукти, рибну продукцію, корми для домашніх тварин;

- овець для негайного забою, яєчні продукти, рибну продукцію, корми для домашніх тварин; у Республіку Корея - корми для домашніх тварин;

- корми для домашніх тварин; у Кот-д'Івуар - яловичину, баранину, м'ясо птиці та продукти з них;

- яловичину, баранину, м'ясо птиці та продукти з них; у Кувейт - м'ясо та м'ясні продукти;

- м'ясо та м'ясні продукти; у Молдову - живих равликів та ікру равликів, м'ясні продукти;

- живих равликів та ікру равликів, м'ясні продукти; у Чилі - молоко та молочні продукти;

- молоко та молочні продукти; в Європейський Союз - рослини для посадки вишні звичайної та вишні сизої, а також їх гібриди;

- рослини для посадки вишні звичайної та вишні сизої, а також їх гібриди; у Китай - борошно.

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Чим важливі зміни, що відбуваються сьогодні

Особливо важливо, за даними Держпродспоживслужби, що дедалі більше нових ринків відкривається саме для готової продукції та продукції з доданою вартістю (кормів для домашніх тварин, молочної продукції, яєчних продуктів, м'ясних виробів та іншої продукції переробки).

"Це означає розвиток переробки, нові робочі місця та посилення економічної стійкості нашої держави", - констатував Ткачук.

Він нагадав, що "за кожним погодженим сертифікатом стоїть реальний шанс для підприємств розширити виробництво, вийти на нових партнерів і створити додаткову цінність в Україні".

У Держпродспоживслужбі зауважили, що це відповідає Експортній стратегії України до 2030 року (затвердженій Кабінетом міністрів).

Вона передбачає перехід від експорту переважно сировини до збільшення частки конкурентоспроможної продукції з високою доданою вартістю.

Отже, 23 нових експортних можливостей лише за пів року - не просто статистика, але також:

нові контракти;

нові робочі місця;

додаткові валютні надходження;

ще один доказ того, що українська продукція залишається конкурентоспроможною і затребуваною у світі.

"Держпродспоживслужба спільно з Мінекономіки, МЗС та дипломатичними установами продовжують відкривати нові ринки для українського експорту - підтримують виробників, усувають технічні бар'єри у торгівлі та забезпечують державні гарантії дотримання вимог країн-партнерів", - підсумували у відомстві.