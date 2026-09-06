Ціни на малину б'ють рекорди: чому ягода цього року така дорога та як її збирають

Вартість малини на прилавках відчутно б'є по гаманцю. Щоб зрозуміти, звідки беруться такі цифри - варто розібратись із ситуацією на ринку.

Докладніше про цьогорічний врожай ягоди, спосіб її збору, вартість оптом і у магазинах, а також основний канал збуту, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Чи правда, що врожай цього року "рекордний"

Президент Української плодоовочевої асоціації (УПОА) Тарас Баштанник розповів, що до інформації (оприлюдненої в деяких ЗМІ) про нібито черговий "рекорд" у малиновому секторі, варто ставитись обережно.

"Я б не поспішав з рекордом по об'ємах, точно. Як мені видається, малини цього року менше, ніж у минулому", - повідомив він у коментарі SEEDS.

Експерт уточнив, що "у грошовому виразі" - може бути і рекорд (або ж повторення ситуації минулого року).

"Тому що ціна на малину в цьому році ще вища, ніж минулого. Що є абсолютно показником і кореляцією того, що об'єми не такі вже і великі", - зауважив він.

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Вартість малини оптом - "на переробку"

"Врожайність цього року фермерів, вірогідно, підвела. А от ціна - ні", - констатував Баштанник.

Він нагадав, що "ціни на переробку, на сировину - доходили до 193-195 гривень за кілограм без ПДВ".

"Навіть так. І такого ще не було ніколи", - розповів президент УПОА.

Тим часом аналітики проєкту EastFruit зауважили, що така ситуація - важливий індикатор для ринку.

"Настільки високі ціни на сировину, як правило, свідчать не лише про сильний попит, але й про недостатню пропозицію ягоди необхідної якості", - пояснили українцям.

Отже, важливою ознакою сезону 2026 року "став не стільки рекорд виробництва, скільки боротьба переробників за обмежені обсяги малини".

Як збирають малину й чому вона така дорога

Не всі споживачі можуть про це замислюватись, але насправді малину для продажу збирати важко.

"Малина збирається тільки руками", - наголосив Баштанник.

Комбайн, за його словами, "це наразі утопія".

"Це і стримує суттєве розширення площ (нових малинових плантацій, - Ред.). І робить цю позицію ягоди, все-таки, ексклюзивною", - пояснив спеціаліст.

Скільки коштує малина в українських магазинах

Цього тижня вартість малини в мережі продовольчих супермаркетів "Сільпо" склала щонайменше 59,90 за 100 грамів (або ж 599 гривень за кілограм).

Продають її найчастіше фасовану - по 100, 125 чи 250 грамів.

Різні пропозиції малини у "Сільпо" (скриншот: silpo.ua)

Тим часом у мережі супермаркетів VARUS за кілограм вагової малини віддати доведеться фактично 280 гривень (точна ціна - 279,90).

Вартість вагової малини у VARUS (скриншот: varus.ua)

А ось у мережі "Auchan Україна" 250 грамів малини коштують 237 гривень (точна ціна - 237,20).

Малина в "Auchan Україна" (скриншот: express.auchan.ua)

Внутрішній ринок чи експорт - куди продають ягоду

Баштанник розповів, що в Україні "внутрішній ринок споживання малини - відверто невеликий" і "великим поки що не буде".

"Я б сказав, що 90-95% малини - це експорт", - повідомив спеціаліст.

Він зауважив, що така тенденція, найімовірніше, збережеться.

"І це - нормально. Це - дуже добре для українських ягідників", - визнав президент УПОА.

В EastFruit додали, що в цілому внутрішнє споживання малини в Україні - як свіжої, так і замороженої ягоди - "поки що не може сформувати порівнянний за обсягами канал збуту".

"Фактично українська малина перетворилася з відносно локальної ягоди на важливу експортну сировину для європейської харчової промисловості", - пояснили аналітики проєкту.

Українцям нагадали, що заморожена малина використовується у виробництві йогуртів, десертів, кондитерської продукції, напоїв, смузі та інших продуктів.

"Тому українські виробники дедалі більше залежать не від ситуації на полицях українських супермаркетів, а від контрактів переробників із покупцями в ЄС", - констатували в EastFruit.