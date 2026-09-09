Ціни на продукти зростають: що про це кажуть в АМКУ

В Антимонопольному комітеті України (АМКУ) пояснили, що проведення щоденного моніторингу цін на продуктових полицях та прогнозування їхнього зростання через ускладнення логістики не входять до повноважень відомства.

Про це АМКУ повідомив у відповідь на запит РБК-Україна .

У Комітеті пояснили, що розглядають обґрунтованість цін у випадках, коли йдеться про зловживання монопольним становищем або антиконкурентні узгоджені дії.

Водночас встановлення можливих порушень проводять у кожному конкретному випадку. Для цього АМКУ аналізує інформацію та документи, які можуть підтвердити або спростувати порушення.

Наразі в Комітеті розглядається справа щодо можливих антиконкурентних узгоджених дій на ринку первинної реалізації курячих яєць. Справа стосується групи компаній "Авангард" та групи компаній у складі ТОВ "Ясенсвіт" і ТОВ "Овостар".

Також АМКУ проводить дослідження щодо збільшення цін на свинину в період із 1 січня 2022 року до 31 грудня 2024 року.

Крім того, у 2026 році Комітет досліджує ринок первинної реалізації концентратів фруктових соків. Мета - встановити стан конкуренції та перевірити дотримання законодавства про захист економічної конкуренції.

В АМКУ також нагадали, що бізнес та громадяни, чиї права були порушені через ймовірні змови або недобросовісну конкуренцію, мають право звертатися до комітету з офіційними заявами для проведення перевірок.