Банани замість яблук: чому екзотика стала головною у кошику українців

11:00 30.05.2026 Сб
2 хв
Причина виявилася не в смаках
aimg Марія Кучерявець
Банани замість яблук: чому екзотика стала головною у кошику українців Фото: Яблука в Україні коштують приблизно вдвічі дорожче за банани (Getty Images)
Українці масово переходять на банани і купують їх значно частіше, ніж вітчизняні яблука. Такий парадокс споживчого ринку має своє пояснення.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна Хліб - дорожчає, абрикоси - в дефіциті. Що буде з цінами на продукти влітку 2026.

Як пояснив виданню виконавчий директор "Економічного дискусійного клубу" Олег Пендзин, доступність продукту сьогодні визначає вибір споживача. Через високі ціни на вітчизняні фрукти українці дедалі частіше купують імпорт.

"Коли ми говоримо про споживчий кошик українця, то в ньому набагато більше значення мають банани, аніж український абрикос. І банани набагато доступніші для людей, тому це є сьогодні основний фрукт, який українці споживають" - розповів Пендзин в коментарі РБК-Україна.

Чому яблука програють екзотиці?

На ринку склалася унікальна тенденція: звичні для України яблука стали дорожчими за імпортні банани, які везуть з іншого боку океану. Експерт пояснює це простою логікою виробництва та сезонності.

Зокрема, йдеться про періодичність врожаю: В Україні врожай яблук збирають лише 1 раз на рік. Натомість у тропічних країнах врожай бананів збирають до 30 разів на рік (залежно від регіону). Це забезпечує безперебійне постачання та стабільніші ціни.

При цьому має місце й ціновий розрив. На сьогоднішній момент українські яблука коштують орієнтовно вдвічі дорожче, ніж банани.

"Відповідно, українець буде вибирати те, що дешевше", - підсумовує директор "Економічного дискусійного клубу".

Дрони знищили "Іскандер" та два Ту-142 у Таганрозі
"Найменшому пацієнту було дві години". Як працює унікальний дитячий кардіоцентр у Києві
Катерина Гончарова, кореспондент РБК-Україна