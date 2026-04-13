Ціни на нафту злетіли після заяви Трампа про блокаду Ормузької протоки

Ціни на нафту підскочили більш ніж на 7% і перетнули позначку 100 доларів за барель після того, як мирні переговори між США та Іраном зазнали краху.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios .

Що сталося з цінами

Нафта марки Brent зросла більш ніж на 7 доларів - до 102,29 долара за барель. Американська WTI подорожчала приблизно на 8 доларів і досягла 104,56 долара.

Згідно з Axios, трейдери фактично проігнорували угоду про припинення вогню, укладену минулого тижня. На їхню думку, вона не відновить рух великих танкерів через Ормузьку протоку.

Чому протока стала ключовою

Іран фактично перетворив Ормузьку протоку на важіль тиску - встановив мито і обмежив транзит нафти. Через протоку проходить значна частина світового нафтового експорту.

Блокада, яку оголосив президент США Дональд Трамп, покликана змінити цю ситуацію. Американські кораблі перехоплюватимуть судна, що сплатили Ірану мито за прохід.

Що кажуть аналітики

"Враховуючи постійну загрозу нападу Ірану на будь-які судна, які не сплачують мито, оголошення США про блокаду ще більше перешкоджатиме судноплавству через протоку, утримуючи обсяги нижче 10% від довоєнного рівня та чинячи постійний тиск на ціни на нафту", - йдеться у заяві аналітиків Eurasia Group.

Геліма Крофт з RBC Capital Markets також зазначила, що Трамп, ймовірно, розраховує, що Китай стане активнішим у переговорах, якщо зіткнеться з припиненням іранських вантажів на свої нафтопереробні заводи.

Які варіанти розвитку подій є

Якщо Трамп підкріпить погрозу блокади реальними діями, Тегеран може посилити удари по регіональних енергетичних об'єктах.

Для американських водіїв ситуація теж невтішна. Звичайний бензин у США вже коштує в середньому 4,13 долара за галон (3,78 літра) - і суттєвого здешевлення найближчим часом чекати не варто.

Чим закінчились переговори США та Ірану в Пакистані

Нагадаємо, 11 квітня в Пакистані відбулися переговори між США та Іраном щодо ядерної програми. Вони завершились нічим - Тегеран відмовився від вимог американської сторони.