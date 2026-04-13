Цены на нефть взлетели после заявления Трампа о блокаде Ормузского пролива

Цены на нефть подскочили более чем на 7% и пересекли отметку 100 долларов за баррель после того, как мирные переговоры между США и Ираном потерпели крах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios .

Что произошло с ценами

Нефть марки Brent выросла более чем на 7 долларов - до 102,29 доллара за баррель. Американская WTI подорожала примерно на 8 долларов и достигла 104,56 доллара.

Согласно Axios, трейдеры фактически проигнорировали соглашение о прекращении огня, заключенное на прошлой неделе. По их мнению, оно не восстановит движение крупных танкеров через Ормузский пролив.

Почему пролив стал ключевым

Иран фактически превратил Ормузский пролив в рычаг давления - установил пошлины и ограничил транзит нефти. Через пролив проходит значительная часть мирового нефтяного экспорта.

Блокада, которую объявил президент США Дональд Трамп, призвана изменить эту ситуацию. Американские корабли будут перехватывать суда, уплатившие Ирану пошлину за проход.

Что говорят аналитики

"Учитывая постоянную угрозу нападения Ирана на любые суда, которые не платят пошлину, объявление США о блокаде еще больше будет препятствовать судоходству через пролив, удерживая объемы ниже 10% от довоенного уровня и оказывая постоянное давление на цены на нефть", - говорится в заявлении аналитиков Eurasia Group.

Гелима Крофт из RBC Capital Markets также отметила, что Трамп, вероятно, рассчитывает, что Китай станет активнее в переговорах, если столкнется с прекращением иранских грузов на свои нефтеперерабатывающие заводы.

Какие варианты развития событий есть

Если Трамп подкрепит угрозу блокады реальными действиями, Тегеран может усилить удары по региональным энергетическим объектам.

Для американских водителей ситуация тоже неутешительная. Обычный бензин в США уже стоит в среднем 4,13 доллара за галлон (3,78 литра) - и существенного удешевления в ближайшее время ждать не стоит.

Чем закончились переговоры США и Ирана в Пакистане

Напомним, 11 апреля в Пакистане состоялись переговоры между США и Ираном по ядерной программе. Они завершились ничем - Тегеран отказался от требований американской стороны.