Трамп вирішив сам заблокувати Ормузьку протоку через провал з Іраном

Президент США Дональд Трамп заявив, що через провал переговорів з Іраном американський флот починає блокаду Ормузької протоки. Жодному кораблю не буде дозволено увійти або вийти звідти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Трампа у його власній соціальній мережі Truth Social.

Трамп заявив, що переговори з Іраном нібито пройшли "добре", проте досягти угоди не вдалося через небажання Ірану відмовлятися від ядерної зброї. Тому США оголошують про початок блокади Ормузької протоки.

"У певний момент ми досягнемо принципу "Усім дозволено виходити, усім дозволено заходити", але Іран не дозволив цьому статися, просто сказавши: "Можливо, десь там є міни", про які ніхто, крім них, не знає", - сказав Трамп.

За його словами, командування ВМС США отримало наказ "шукати та перехоплювати" усі судна, які сплатити Ірану "збір" за безпечний прохід Ормузької протоки.

"Ніхто, хто сплачує незаконний збір, не матиме безпечного проходу у відкритому морі. Ми також почнемо знищувати міни, встановлені іранцями в протоках. Будь-який іранець, який стрілятиме в нас або в мирні судна, буде відправлений у пекло! Іран знає, краще за будь-кого, як покласти кінець цій ситуації, яка вже спустошила їхню країну", - підкреслив президент.

Також Трамп заявив, що блокада почнеться "незабаром", до її забезпечення нібито будуть залучені інші країни. США не дозволять Ірану отримувати гроші від проходу суден та створити ядерну зброю.

"Крім того, у відповідний момент ми будемо повністю "підготовлені та заряджені", і наші військові донищать те "небагато", що залишилося від Ірану!", - пообіцяв Трамп.