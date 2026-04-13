Удари по Ірану неминучі? Трамп окреслив, що "легко вразити"

Президент США Дональд Трамп та його радники розглядають можливість відновлення обмежених військових ударів по Ірану на додаток до морської блокади Ормузької протоки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal .

Чому переговори провалилися

Переговори в Пакистані, які очолював віцепрезидент Джей Ді Венс, завершилися безрезультатно через відмову Ірану відмовитися від своєї ядерної програми.

Трамп назвав запобігання отриманню Іраном ядерної зброї ключовою причиною розв'язання війни. Іранська делегація, своєю чергою, назвала переговори в Ісламабаді "початком процесу".

Які варіанти розглядає Трамп

За даними WSJ, президент США розглядає кілька варіантів:

обмежені військові удари - точкові атаки на іранську інфраструктуру.

повномасштабне бомбардування - менш імовірний варіант через ризик дестабілізації регіону та небажання Трампа втягуватися в затяжний конфлікт.

тимчасова блокада з подальшим перекладанням відповідальності за довгострокове патрулювання протоки на союзників.

"Мені не хотілося б цього робити, але це їхня вода, їхні водоопріснювальні установки, їхні електростанції, які дуже легко вразити", - заявив сам Трамп у неділю в ефірі Fox News.

Червоні лінії США

Адміністрація Трампа визначила ключові вимоги до Ірану для подальших переговорів:

повне відкриття Ормузької протоки без жодних зборів за прохід;

припинення збагачення урану та демонтаж збагачувальних потужностей;

передача всього високозбагаченого урану;

прийняття ширшої безпекової рамки за участю регіональних союзників США;

припинення фінансування проксі-сил, зокрема "Хезболли" та хуситів.

Блокада як інструмент тиску

Деякі аналітики вважають блокаду найкращим (або найменш поганим) варіантом. За їхніми оцінками, близько половини доходів іранського уряду надходить від нафти та газу, тому успішна блокада може задушити економіку країни.

"Ми бачили, як ця стратегія блокади спрацювала у Венесуелі. У Трампа є можливість повторити її тут. Це спосіб реально посилити тиск на режим", - зазначив колишній посадовець Пентагону Метью Крініг.

Ризики блокади

Водночас блокада несе серйозні ризики. Іран не піддався економічному тиску десятиліттями, включно з виснажливими санкціями, і залишається непохитним після тижнів інтенсивних бомбардувань.

Американські військові кораблі у вузькій протоці можуть стати мішенню для ракет та дронів з дуже коротким часом на реакцію.

Крім того, затягування конфлікту посилює внутрішній тиск на Трампа - ціни на бензин можуть залишатися високими, що є політичною проблемою для республіканців перед проміжними виборами.