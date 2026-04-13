Іран пригрозив дорогим бензином після заяви Трампа про морську блокаду

Іран пригрозив американцям різким зростанням цін на бензин у відповідь на заяву Трампа про блокаду Ормузької протоки.

Як повідомляє РБК-Україна , про це написав спікер парламенту Ірану Мохаммад Багер Галібаф у соцмережі Х .

Що саме сказав Галібаф

"Насолоджуйтесь поточними цінами на бензин. Скоро ви з ностальгією згадуватимете дешевий бензин по 4-5 доларів", - написав він у своєму акаунті.

Раніше Галібаф офіційно підтвердив, що переговори зі США зайшли в глухий кут через відсутність довіри між сторонами. За його словами, іранська делегація підготувала ряд пропозицій, але минулий досвід не дозволив дійти до порозуміння.

"Через досвід двох попередніх воєн ми не маємо довіри до протилежної сторони. Вони зрештою не змогли завоювати довіру іранської делегації в цьому раунді переговорів", - наголосив він.