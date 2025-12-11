Уже цими вихідними очікуємо скорочення тривалості відключень світла, - Свириденко

Вже цими вихідними в Україні може зменшитись тривалість дії графіків відключення світла.

Як повідомляє РБК-Україна , про це прем'єр-міністр Юлія Свириденко написала у своєму Telegram.

Зокрема, вона розповіла про результати чергового засідання енергетичного штабу, у якому взяли участь профільні міністерства, керівники енергетичних компаній, регулятори ринку та народні депутати.

За її словами, учасники засідання заслухали доповіді щодо поточного стану енергосистеми та узгодили подальші кроки для відновлення після російських обстрілів. Йдеться про забезпечення необхідних резервів палива та обладнання, посилення захисту інфраструктурних об’єктів і нарощування генерації.

"Головне - забезпечити людей світлом", - наголосила Свириденко.

Прем’єр-міністр зазначила, що особливу увагу приділяють виконанню урядового рішення щодо перегляду списку критичної інфраструктури. Вона підкреслила, що очікує від усіх обласних військових адміністрацій реальної оптимізації споживання електроенергії на місцях.

Окремо Свириденко повідомила, що уряд розпочав приєднання когенераційних установок до загальної енергомережі. За її словами, ці об’єкти розподіленої генерації мають повноцінно запрацювати та допомогти зменшити дефіцит електроенергії.

"Доручили усім міністерствам та ОВА забезпечити наявність альтернативних джерел живлення для всіх обʼєктів життєзабезпечення. Наша мета - у людей має бути світло. Очікуємо зменшення тривалості відключень вже цими вихідними", - пише Свириденко.