Уже цими вихідними очікуємо скорочення тривалості відключень світла, - Свириденко
Вже цими вихідними в Україні може зменшитись тривалість дії графіків відключення світла.
Як повідомляє РБК-Україна, про це прем'єр-міністр Юлія Свириденко написала у своєму Telegram.
Зокрема, вона розповіла про результати чергового засідання енергетичного штабу, у якому взяли участь профільні міністерства, керівники енергетичних компаній, регулятори ринку та народні депутати.
За її словами, учасники засідання заслухали доповіді щодо поточного стану енергосистеми та узгодили подальші кроки для відновлення після російських обстрілів. Йдеться про забезпечення необхідних резервів палива та обладнання, посилення захисту інфраструктурних об’єктів і нарощування генерації.
"Головне - забезпечити людей світлом", - наголосила Свириденко.
Прем’єр-міністр зазначила, що особливу увагу приділяють виконанню урядового рішення щодо перегляду списку критичної інфраструктури. Вона підкреслила, що очікує від усіх обласних військових адміністрацій реальної оптимізації споживання електроенергії на місцях.
Окремо Свириденко повідомила, що уряд розпочав приєднання когенераційних установок до загальної енергомережі. За її словами, ці об’єкти розподіленої генерації мають повноцінно запрацювати та допомогти зменшити дефіцит електроенергії.
"Доручили усім міністерствам та ОВА забезпечити наявність альтернативних джерел живлення для всіх обʼєктів життєзабезпечення. Наша мета - у людей має бути світло. Очікуємо зменшення тривалості відключень вже цими вихідними", - пише Свириденко.
Що передувало
У ніч на 6 грудня Росія завдала масштабного комбінованого удару по українській енергосистемі, що спричинило посилення відключень світла. Пошкоджень зазнали об’єкти в Київській, Чернігівській, Львівській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Харківській областях.
Росіяни вдарили по ТЕС ДТЕК, серйозно пошкодивши обладнання, а АЕС були змушені знизити генерацію.
У ніч на 7 грудня новий удар по енергетичній інфраструктурі в Кременчуцькому районі Полтавщини призвів до часткових перебоїв тепло- та водопостачання.
За словами голови "Укренерго" Віталія Зайченка, найважчою залишається ситуація у Чернігівській і Донецькій областях.
Прем’єр-міністр Юлія Свириденко повідомила, що уряд працює над скороченням графіків відключення світла. За даними джерел РБК-Україна, зменшити кількість відключень планують шляхом скорочення переліку об’єктів критичної інфраструктури. Згодом цю інформацію підтвердила і Свириденко.
Також за її словами, уряд ухвалив нові рішення для стабілізації енергосистеми - частину споживачів відключать від критичної інфраструктури.