Уже в эти выходные ожидаем сокращения продолжительности отключений света, - Свириденко

Уже в эти выходные в Украине может уменьшиться продолжительность действия графиков отключения света.

Как сообщает РБК-Украина , об этом премьер-министр Юлия Свириденко написала в своем Telegram.

В частности, она рассказала о результатах очередного заседания энергетического штаба, в котором приняли участие профильные министерства, руководители энергетических компаний, регуляторы рынка и народные депутаты.

По ее словам, участники заседания заслушали доклады о текущем состоянии энергосистемы и согласовали дальнейшие шаги для восстановления после российских обстрелов. Речь идет об обеспечении необходимых резервов топлива и оборудования, усилении защиты инфраструктурных объектов и наращивании генерации.

"Главное - обеспечить людей светом", - подчеркнула Свириденко.

Премьер-министр отметила, что особое внимание уделяется выполнению правительственного решения о пересмотре списка критической инфраструктуры. Она подчеркнула, что ожидает от всех областных военных администраций реальной оптимизации потребления электроэнергии на местах.

Отдельно Свириденко сообщила, что правительство начало присоединение когенерационных установок к общей энергосети. По ее словам, эти объекты распределенной генерации должны полноценно заработать и помочь уменьшить дефицит электроэнергии.

"Поручили всем министерствам и ОВА обеспечить наличие альтернативных источников питания для всех объектов жизнеобеспечения. Наша цель - у людей должен быть свет. Ожидаем уменьшения продолжительности отключений уже в эти выходные", - пишет Свириденко.