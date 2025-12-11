Уже в эти выходные ожидаем сокращения продолжительности отключений света, - Свириденко
Уже в эти выходные в Украине может уменьшиться продолжительность действия графиков отключения света.
Как сообщает РБК-Украина, об этом премьер-министр Юлия Свириденко написала в своем Telegram.
В частности, она рассказала о результатах очередного заседания энергетического штаба, в котором приняли участие профильные министерства, руководители энергетических компаний, регуляторы рынка и народные депутаты.
По ее словам, участники заседания заслушали доклады о текущем состоянии энергосистемы и согласовали дальнейшие шаги для восстановления после российских обстрелов. Речь идет об обеспечении необходимых резервов топлива и оборудования, усилении защиты инфраструктурных объектов и наращивании генерации.
"Главное - обеспечить людей светом", - подчеркнула Свириденко.
Премьер-министр отметила, что особое внимание уделяется выполнению правительственного решения о пересмотре списка критической инфраструктуры. Она подчеркнула, что ожидает от всех областных военных администраций реальной оптимизации потребления электроэнергии на местах.
Отдельно Свириденко сообщила, что правительство начало присоединение когенерационных установок к общей энергосети. По ее словам, эти объекты распределенной генерации должны полноценно заработать и помочь уменьшить дефицит электроэнергии.
"Поручили всем министерствам и ОВА обеспечить наличие альтернативных источников питания для всех объектов жизнеобеспечения. Наша цель - у людей должен быть свет. Ожидаем уменьшения продолжительности отключений уже в эти выходные", - пишет Свириденко.
Что предшествовало
В ночь на 6 декабря Россия нанесла масштабный комбинированный удар по украинской энергосистеме, что привело к усилению отключений света. Повреждения получили объекты в Киевской, Черниговской, Львовской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областях.
Россияне ударили по ТЭС ДТЭК, серьезно повредив оборудование, а АЭС были вынуждены снизить генерацию.
В ночь на 7 декабря новый удар по энергетической инфраструктуре в Кременчугском районе Полтавщины привел к частичным перебоям тепло- и водоснабжения.
По словам главы "Укрэнерго" Виталия Зайченко, самой тяжелой остается ситуация в Черниговской и Донецкой областях.
Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что правительство работает над сокращением графиков отключения света. По данным источников РБК-Украина, уменьшить количество отключений планируют путем сокращения перечня объектов критической инфраструктуры. Впоследствии эту информацию подтвердила и Свириденко.
Также по ее словам, правительство приняло новые решения для стабилизации энергосистемы - часть потребителей отключат от критической инфраструктуры.