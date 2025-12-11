ua en ru
Чт, 11 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

Уже в эти выходные ожидаем сокращения продолжительности отключений света, - Свириденко

Украина, Четверг 11 декабря 2025 13:55
UA EN RU
Уже в эти выходные ожидаем сокращения продолжительности отключений света, - Свириденко Фото: Юлия Свириденко (facebook.com KabminUA)
Автор: Наталья Кава

Уже в эти выходные в Украине может уменьшиться продолжительность действия графиков отключения света.

Как сообщает РБК-Украина, об этом премьер-министр Юлия Свириденко написала в своем Telegram.

В частности, она рассказала о результатах очередного заседания энергетического штаба, в котором приняли участие профильные министерства, руководители энергетических компаний, регуляторы рынка и народные депутаты.

По ее словам, участники заседания заслушали доклады о текущем состоянии энергосистемы и согласовали дальнейшие шаги для восстановления после российских обстрелов. Речь идет об обеспечении необходимых резервов топлива и оборудования, усилении защиты инфраструктурных объектов и наращивании генерации.

"Главное - обеспечить людей светом", - подчеркнула Свириденко.

Премьер-министр отметила, что особое внимание уделяется выполнению правительственного решения о пересмотре списка критической инфраструктуры. Она подчеркнула, что ожидает от всех областных военных администраций реальной оптимизации потребления электроэнергии на местах.

Отдельно Свириденко сообщила, что правительство начало присоединение когенерационных установок к общей энергосети. По ее словам, эти объекты распределенной генерации должны полноценно заработать и помочь уменьшить дефицит электроэнергии.

"Поручили всем министерствам и ОВА обеспечить наличие альтернативных источников питания для всех объектов жизнеобеспечения. Наша цель - у людей должен быть свет. Ожидаем уменьшения продолжительности отключений уже в эти выходные", - пишет Свириденко.

Что предшествовало

В ночь на 6 декабря Россия нанесла масштабный комбинированный удар по украинской энергосистеме, что привело к усилению отключений света. Повреждения получили объекты в Киевской, Черниговской, Львовской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областях.

Россияне ударили по ТЭС ДТЭК, серьезно повредив оборудование, а АЭС были вынуждены снизить генерацию.

В ночь на 7 декабря новый удар по энергетической инфраструктуре в Кременчугском районе Полтавщины привел к частичным перебоям тепло- и водоснабжения.

По словам главы "Укрэнерго" Виталия Зайченко, самой тяжелой остается ситуация в Черниговской и Донецкой областях.

Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что правительство работает над сокращением графиков отключения света. По данным источников РБК-Украина, уменьшить количество отключений планируют путем сокращения перечня объектов критической инфраструктуры. Впоследствии эту информацию подтвердила и Свириденко.

Также по ее словам, правительство приняло новые решения для стабилизации энергосистемы - часть потребителей отключат от критической инфраструктуры.

Читайте РБК-Украина в Google News
Отключения света Укрэнерго Блэкаут Юлия Свириденко Графики отключения света
Новости
Территории и ЗАЭС. Axios узнало детали ответа Украины на мирный план Трампа
Территории и ЗАЭС. Axios узнало детали ответа Украины на мирный план Трампа
Аналитика
Света будет больше? Смогут ли решения Кабмина смягчить графики отключений
Юрий Дощатов, Дмитрий Сидоров Света будет больше? Смогут ли решения Кабмина смягчить графики отключений