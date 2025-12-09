Відключення світла стануть коротшими. Кабмін працює над рішенням

В україні станом на зараз по всій країні діють три черги графіків погодинних відключень електроенергії.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко у своєму Telegram.

За її словами, уряд працює над тим, щоб скоротити тривалість вимкнень та забезпечити більше електроенергії для населення.

"Працюємо над скороченням їхньої тривалості. Готуємо низку рішень Уряду, щоб перерозподілити споживання і спрямувати електроенергію для побутових споживачів", - наголосила вона.

Напередодні прем’єр-міністр провела координаційну нараду за участі віце-прем’єра Олексія Кулеби, в.о. міністра енергетики Артема Некрасова, заступника керівника Офісу президента Віктора Микити та очільника "Укренерго" Віталія Зайченка.

А також доповіді щодо ремонту енергооб’єктів, пошкоджених внаслідок нещодавніх російських атак, та узгодили подальші кроки з відновлення енергосистеми.