Росіяни атакували ТЕС в різних регіонах України: є серйозні пошкодження

Російські війська у ніч на 6 грудня атакували теплоелектростанції ДТЕК в різних регіонах України. Серйозно пошкоджене обладнання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

"Росія знову атакувала теплоелектростанції ДТЕК в різних регіонах України. Серйозно пошкоджене обладнання. Працюємо над усуненням наслідків обстрілів", - йдеться в повідомленні. У ДТЕК зазначили, що це вже шоста атака на ТЕС компанії за останні два місяці. З початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були атаковані понад 210 разів.