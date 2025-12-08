ua en ru
Нічні удари РФ по енергетиці: у "Укренерго" пояснили, де зараз найскладніша ситуація

Україна, Понеділок 08 грудня 2025 14:07
Нічні удари РФ по енергетиці: у "Укренерго" пояснили, де зараз найскладніша ситуація Фото: Віталій Зайченко (Олег Момот, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Після масованих нічних ударів Росії по енергоінфраструктурі найскладніша ситуація нині спостерігається у Чернігівській та Донецькій областях.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив глава правління "Укренерго" Віталій Зайченко в ефірі національного телемарафону.

За його словами, у ніч на неділю російські сили атакували енергооб’єкти Полтавської та Чернігівської областей. Однак саме Чернігівщина, яку ворог б’є майже щодня, перебуває серед регіонів з найбільшими руйнуваннями.

"Чернігівщина - одна з найтяжчих ділянок в енергосистемі. Там ворог б’є по об’єктах енергетики практично щодня", - підкреслив Зайченко.

Окрім того, цієї ночі значних ударів зазнала і Донеччина.

"Мабуть, зараз там найтяжче. Тривають відключення, працюють ремонтні бригади", - зазначив він.

На Полтавщині більшість відновлювальних робіт уже завершені, і графіки відключень діють за загальнонаціональним режимом, аналогічним до інших регіонів.

Енергетики продовжують працювати над стабілізацією ситуації та ліквідацією наслідків атак.

