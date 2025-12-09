Лікарні зі світлом, фасади та реклама - без: Кабмін вирішив, як полегшити графіки відключень

Уряд ухвалив нові рішення для стабілізації енергосистеми - частину споживачів відключать від критичної інфраструктури.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

За її словами, постійні російські обстріли суттєво пошкодили об’єкти генерації та мережі, що створило критичну ситуацію в енергосистемі. Уряд запроваджує кілька термінових кроків для покращення забезпечення світлом побутових споживачів.

Перегляд критичної інфраструктури

Обласним військовим адміністраціям дали два дні, щоб оновити фактичні списки об’єктів критичної інфраструктури.

При цьому вимкнення не торкнуться лікарень, шкіл, об’єктів життєзабезпечення та підприємств оборонно-промислового комплексу - їхнє електропостачання залишатиметься безперебійним.

З переліків мають виключити споживачів, які не є критично необхідними в умовах дефіциту. Звільнені обсяги електроенергії уряд планує спрямувати на потреби населення. Контроль за виконанням покладено на Міненерго та Державну інспекцію енергетичного нагляду.

Економія електрики в містах

Уряд доручив ОВА, громадам та комунальним підприємствам скоротити споживання електроенергії.

Не пріоритетними в умовах дефіциту є:

декоративне освітлення вулиць і будівель,

ілюмінації,

вулична реклама.

Водночас вулиці та дороги з підвищеною аварійністю мають залишатися освітленими. Перелік таких об’єктів сформують МВС і Нацполіція. Заходи економії не стосуються електроенергії з власних генераторів споживачів.

Максимальне завантаження розподіленої генерації

Міненерго, Мінрегіон, енергетична інспекція та ОВА мають забезпечити повноцінну роботу всіх газопоршневих, газотурбінних, дизельних, бензинових та газових генераторів, а також когенераційних установок.

Усі технічні проблеми, які заважають передачі електрики в мережу, мають бути усунені оперативно.

Дозвіл на імпорт електроенергії

Також уряд дозволив імпорт електроенергії компаніям, у яких частка держави становить 50% і більше. Це має знизити навантаження на енергосистему та стабілізувати ситуацію у пікові години. Імпорт погоджуватиметься з "Укренерго".