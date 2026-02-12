ua en ru
Головна » Бізнес » Енергетика

Цілеспрямований теракт: майже рік тому росіяни атакували саркофаг на ЧАЕС

Україна, ЧАЕС, Четвер 12 лютого 2026 16:03
UA EN RU
Цілеспрямований теракт: майже рік тому росіяни атакували саркофаг на ЧАЕС Фото: російський дрон атакував НБК над 4-м енергоблоком ЧАЕС (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Антон Корж

Російські окупанти завдали цілеспрямованого удару по об'єкту "Укриття" на Чорнобильській АЕС. Ця станція не бере участі в електрогенерації, тому фактично РФ вчинила теракт.

Про це повідомляє РБК-Україна на заяву керівника Держатомрегулювання Олега Корікова.

Коріков нагадав, що ЧАЕС вже давно не виробляє електроенергію. Щобільше, росіяни атакували об'єкт, який забезпечує захист від наслідків аварії 1986 року - Новий безпечний конфайнмент (НБК). Таким чином, це терористичний акт з боку Росії.

“Це об’єкт, який повинен слугувати бар’єром на шляху розповсюдження радіації на людину та довкілля. Ворожий БПЛА пошкодив несучі конструкції та мембрану, яка забезпечує щільність. Наслідки такого терористичного акту - втрачено дві важливі функції - укриття та можливість демонтажу реактору”, - резюмував Коріков.

Що відомо про НБК

Новий безпечний конфайнмент (НБК) побудували у 2016 році над об’єктом "Укриття" Чорнобильської АЕС. Він закриває руїни 4-го енергоблоку, ізолює залишки радіоактивних матеріалів та запобігає викидам радіації у навколишнє середовище.

Конструкція НБК являє собою величезну арочну стальну споруду, здатну захищати старий саркофаг і забезпечувати безпечні роботи з демонтажу уламків. Строк її експлуатації розрахований на понад 100 років, проте будь-які пошкодження можуть зменшити її ефективність - що і сталося після атаки Росії.

Пошкодження саркофага ЧАЕС: що відомо

У ніч на 14 лютого 2025 року російський ударний безпілотник із фугасною бойовою частиною влучив у захисну конструкцію над зруйнованим четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС, в той самий НБК.

Удар Росії призвів до серйозного пошкодження зовнішнього захисного покриття та пожежі. Внаслідок теракту Росії, як заявило Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ), саркофаг втратив основні функції.

Державне агентство України з управління зоною відчуження окремо повідомило, що наслідки атаки могли б бути катастрофічними, якби безпілотник влучив 15 метрів убік від місця ураження.

Директор Чорнобильської АЕС Сергій Тараканов в грудні 2025 року не виключив, що росіяни можуть знову атакувати ЧАЕС. При цьому саркофаг АЕС може обвалитися в разі нового удару росіян. Для цього навіть не обов'язкове пряме попадання в захисну споруду.

А вже у ніч на 20 січня 2026 року росіяни влаштували теракт на вузлах енергетичної інфраструктури, які забезпечують електропостачання об’єктів Чорнобильської зони відчуження, викликавши масштабне знеструмлення. Тільки вранці вдалося відновити енергопостачання в ЧЗВ.

