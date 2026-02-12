Цілеспрямований теракт: майже рік тому росіяни атакували саркофаг на ЧАЕС

Російські окупанти завдали цілеспрямованого удару по об'єкту "Укриття" на Чорнобильській АЕС. Ця станція не бере участі в електрогенерації, тому фактично РФ вчинила теракт.

Про це повідомляє РБК-Україна на заяву керівника Держатомрегулювання Олега Корікова.

Коріков нагадав, що ЧАЕС вже давно не виробляє електроенергію. Щобільше, росіяни атакували об'єкт, який забезпечує захист від наслідків аварії 1986 року - Новий безпечний конфайнмент (НБК). Таким чином, це терористичний акт з боку Росії.

“Це об’єкт, який повинен слугувати бар’єром на шляху розповсюдження радіації на людину та довкілля. Ворожий БПЛА пошкодив несучі конструкції та мембрану, яка забезпечує щільність. Наслідки такого терористичного акту - втрачено дві важливі функції - укриття та можливість демонтажу реактору”, - резюмував Коріков.

Що відомо про НБК

Новий безпечний конфайнмент (НБК) побудували у 2016 році над об’єктом "Укриття" Чорнобильської АЕС. Він закриває руїни 4-го енергоблоку, ізолює залишки радіоактивних матеріалів та запобігає викидам радіації у навколишнє середовище.

Конструкція НБК являє собою величезну арочну стальну споруду, здатну захищати старий саркофаг і забезпечувати безпечні роботи з демонтажу уламків. Строк її експлуатації розрахований на понад 100 років, проте будь-які пошкодження можуть зменшити її ефективність - що і сталося після атаки Росії.