Росія атакувала саркофаг на Чорнобильській АЕС: що відомо і чи є загроза

Росія вдарила дроном по саркофагу зруйнованого четвертого енергоблоку Чорнобильської АЕС в ніч на 14 лютого. Укриття було пошкоджене.

Що відомо про атаку РФ на Чорнобильську АЕС і чи є загроза - у матеріалі РБК-Україна нижче.

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Подробиці атаки

Президент Володимир Зеленський повідомив, що вночі 14 лютого російський дрон влучив в укриття зруйнованого четвертого енергоблоку Чорнобильської атомної станції. За його словами, це був безпілотник з фугасною бойовою частиною.

Внаслідок атаки саркофаг був пошкоджений, там сталася пожежа.

"Укриття на ЧАЕС було пошкоджене цим дроном. Пожежу загасили. На даний час радіаційний фон не підвищувався, і за цим постійно стежать. За першими оцінками, пошкодження укриття суттєві", - заявив глава держави.

Зеленський нагадав, що Україна будувала саркофаг разом з іншими країнами, зокрема державами Європи та США. На тлі російського терористичного акту він закликав партнерів посилювати тиск на Москву.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак показав фото наслідків атаки на ЧАЕС.

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МАГАТЕ підтвердило, що сьогодні близько 01:50 стався вибух на Чорнобильській АЕС. Агентство повідомило, що дрон врізався в дах нової захисної оболонки, яка захищає зруйнований четвертий реактор на ЧАЕС. Вибух спричинив пожежу на даху ізоляційної оболонки.

У МАГАТЕ додають, що пожежники відреагували за лічені хвилини. За словами спостерігачів, наразі жодних ознак прориву внутрішньої захисної оболонки немає. За даними Агентства, жертв серед людей немає.

Директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що інцидент у Чорнобилі та нещодавнє посилення військової активності навколо Запорізької АЕС підкреслюють постійні ризики ядерної безпеки.

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Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що ситуація на ЧАЕС стабільна. Втім, він наголосив, що росіяни цілком свідомо запускають дрони над станцією, постійно експериментують з висотою прольоту "Шахедів" і намагаються здійснювати польоти якомога нижче.

"Вони несуть ядерну загрозу для світу, який інвестував у безпеку на ЧАЕС. Москва винна в Чорнобильській катастрофі, та сама Москва зараз несе загрозу ЧАЕС", - додав Коваленко.

t.me/akovalenko

Радниця з питань комунікацій керівника Офісу президента Дарія Зарівна зазначила, що українська делегація на Мюнхенській конференції з безпеки обговорить удар по ЧАЕС з партнерами.

"Сьогодні в Мюнхені будемо говорити з союзниками, з США про російську атаку на ЧАЕС", - написала вона в Telegram.

Єрмак підтвердив, що Україна порушить питання удару Росії по ЧАЕС на Мюнхенській конференції. За його словами, учасники конференції "злі" від новини про атаку.

"Не "занепокоєні", як часто буває, а справді злі. Бо у 80-х роках Кремлю весь світ допомагав цю трагедію ліквідовувати, коли Москва кидала на радіацію незахищених людей, Горбачов отримував роботів та техніку і вчених. Потім весь світ інвестував в укриття, а сьогодні ці російські придурки запустили по ньому дрон", - написав він у соцмережах.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на тлі атаки на ЧАЕС закликав партнерів посилити санкції проти Росії.

"Ворог розуміє лише силу. Тому закликаємо партнерів запровадити рішучі санкції проти Росії, зокрема її ядерної галузі. Маємо максимально ослабити агресора", - зазначив він.

Чи є радіаційна загроза

Президент Володимир Зеленський наголосив, що після російської атаки радіаційний фон на Чорнобильській АЕС не підвищувався. За цим продовжують стежити.

Цю інформацію підтвердила Державна служба з надзвичайних ситуацій та МАГАТЕ.

"Рівень радіації всередині та зовні залишається нормальним та стабільним. Про жертви не повідомляється. МАГАТЕ продовжує стежити за ситуацією", - йдеться у заяві Агентства.

ДСНС повідомила, що на проммайданчику Чорнобильської АЕС зафіксовано 0,57 мкЗв/год, що не перевищує допустимих значень.

Що відомо про саркофаг

Нагадаємо, що 26 квітня 1986 року на Чорнобильській атомній електростанції сталася аварія, яка вважається найбільшою в історії людства техногенною катастрофою.

Сумарна радіація ізотопів, викинутих в повітря унаслідок аварії в Чорнобилі, була в 30-40 разів більшою, ніж під час вибуху атомної бомби в Хіросімі. Проте радянська влада намагалася приховати катастрофу. Про аварію на ЧАЕС стало відомо, коли зростання радіаційного фону зафіксували в Данії та Швеції.

До кінця літа 1986 року понад 90 тисяч осіб було евакуйовано із зони зараження у Чорнобилі, 81 населений пункт України став безлюдним.

Над зруйнований четвертим енергоблоком ЧАЕС був збудований так званий саркофаг для захисту від радіаційного забруднення. У квітні 2012 року над енергоблоком почали будувати нову безпечнішу оболонку. У липні 2019 року в експлуатацію здали новий конфайнмент.

Фото: на ЧАЕС побудували новий саркофаг у 2019 (facebook.com/usovant)

На реалізацію цього проєкту міжнародна спільнота виділила 1,5 млрд євро. За розрахунками, він мав прослужити щонайменше 100 років. Загалом новий безпечний конфайнмент ЧАЕС - найбільша з коли-небудь побудованих рухомих наземних конструкцій завдовжки 165 м, завширшки 257 м, заввишки 108 м і загальною вагою 36 тисяч тонн.