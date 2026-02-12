Целенаправленный теракт: почти год назад россияне атаковали саркофаг на ЧАЭС

Российские оккупанты нанесли целенаправленный удар по объекту "Укрытие" на Чернобыльской АЭС. Эта станция не участвует в электрогенерации, поэтому фактически РФ совершила теракт.

Кориков напомнил, что ЧАЭС уже давно не производит электроэнергию. Более того, россияне атаковали объект, который обеспечивает защиту от последствий аварии 1986 года - Новый безопасный конфайнмент (НБК). Таким образом, это террористический акт со стороны России.

"Это объект, который должен служить барьером на пути распространения радиации на человека и окружающую среду. Вражеский БПЛА повредил несущие конструкции и мембрану, которая обеспечивает плотность. Последствия такого террористического акта - потеряно две важные функции - укрытие и возможность демонтажа реактора", - резюмировал Кориков.

Что известно об НБК

Новый безопасный конфайнмент (НБК) построили в 2016 году над объектом "Укрытие" Чернобыльской АЭС. Он закрывает руины 4-го энергоблока, изолирует остатки радиоактивных материалов и предотвращает выбросы радиации в окружающую среду.

Конструкция НБК представляет собой огромное арочное стальное сооружение, способное защищать старый саркофаг и обеспечивать безопасные работы по демонтажу обломков. Срок ее эксплуатации рассчитан на более 100 лет, однако любые повреждения могут уменьшить ее эффективность - что и произошло после атаки России.