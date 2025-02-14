Могла б статися радіаційна аварія. Що відомо про наслідки атаки РФ на ЧАЕС

Через атаку дрона на Чорнобильську АЕС могла б статися радіаційна аварія. Для цього дрон мав би поцілити метрів 15 в сторону.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на коментар голови Державного агентства з управління зони відчуження Григорія Іщенка під час брифінгу.

"Наслідки могли бути катастрофічні. Якщо б дрон попав метрів 15 в сторону, над старим укриттям, то була б радіаційна аварія", - констатував він

За словами Іщенка, наразі ситуація контрольована, ліквідовується загоряння.

"Ми контролюємо повністю ситуацію і під аркою біля об'єкта укриття і навколо. Наші підрозділи контролюють повністю радіаційну безпеку. О 4 ранку був створений штаб і працює зараз, розроблено план заходів, всі служби задіяні в цьому процесі", - розповів він.

Іщенко ще раз підкреслив, що через атаку російського дрона постраждалих немає, як немає і ніякого радіаційного витоку.