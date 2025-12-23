ua en ru
Директор ЧАЕС: саркофаг може не встояти, навіть якщо ракета росіян вдарить поруч

Україна, Вівторок 23 грудня 2025 19:09
Директор ЧАЕС: саркофаг може не встояти, навіть якщо ракета росіян вдарить поруч Фото: Росія вдарила дроном по саркофагу ЧАЕС (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Існує ризик того, що саркофаг Чорнобильської АЕС може обвалитися в разі нового удару росіян. Для цього навіть не обов'язкове пряме попадання в захисну споруду.

Про це заявив директор Чорнобильської АЕС Сергій Тараканов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на France24.

Тараканов в інтерв'ю AFP зазначив, що повне відновлення нового безпечного конфайнмента над 4-м енергоблоком ЧАЕС може зайняти від трьох до чотирьох років.

"Якщо ракета або дрон влучить прямо в нього або навіть впаде десь поблизу - наприклад, "Іскандер", не дай Бог. Ніхто не може гарантувати, що захисна споруда після цього встоїть. У цьому і полягає головна загроза", - сказав директор ЧАЕС.

Він уточнив, що після російської атаки саркофаг втратив кілька своїх основних функцій. Але, за словами Тараканова, рівні радіації на об'єкті залишаються "стабільними і в межах норми".

Отвір, що утворився внаслідок удару безпілотника, закрили захисним екраном, однак, як розповів директор ЧАЕС, ще необхідно закрити приблизно 300 менших отворів, зроблених пожежниками під час гасіння пожежі.

Пошкодження саркофага ЧАЕС

У ніч на 14 лютого 2025 року російський ударний безпілотник із фугасною бойовою частиною влучив у захисну конструкцію над зруйнованим четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС, що призвело до серйозного пошкодження зовнішнього захисного покриття та пожежі, яку згодом загасили.

Ця конструкція, відома як Новий безпечний конфайнмент (NSC), була створена для запобігання виходу радіації після аварії 1986 року і настільки постраждала.

У результаті Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомило, що саркофаг втратив основні функції, хоча стійки та системи моніторингу залишилися без постійних руйнувань.

