На ЧАЕС відновили живлення після масованого удару РФ по Україні
У ніч на 20 січня 2026 року війська РФ здійснили масований ракетно-дроновий удар по вузлах енергетичної інфраструктури, які забезпечують електропостачання об’єктів Чорнобильської зони відчуження.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство енергетики України.
ЧАЕС працює у штатному режимі
Станом на ранок усі об’єкти ДСП "Чорнобильська АЕС", включно з Новим безпечним конфайнментом та сховищами відпрацьованого ядерного палива, заживлені від Об’єднаної енергосистеми України.
Радіаційний фон на промисловому майданчику та в зоні відчуження не перевищує контрольних рівнів. Станція забезпечена необхідним запасом пального та справними резервними джерелами живлення на випадок повторних атак.
Загрози для населення немає
У Міненерго наголошують, що наразі прямої загрози для населення та навколишнього середовища немає. Енергетики та персонал ЧАЕС продовжують моніторинг ситуації у посиленому режимі.
Україна ініціює термінову зустріч МАГАТЕ
Міністерство енергетики підкреслює, що атаки на енерговузли, які забезпечують роботу ЧАЕС, є грубим порушенням принципів ядерної та радіаційної безпеки.
Україна наполягає на проведенні позачергової зустрічі керівної ради МАГАТЕ для оцінки наслідків російських ударів по українській енергосистемі. Про це раніше домовилися перший віцепрем’єр - міністр енергетики Денис Шмигаль та генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.
Нагадаємо, сьогодні МАГАТЕ повідомило про те, що після масштабної атаки росіян 20 січня Чорнобильська АЕС втратила все зовнішнє електропостачання.
Обстріл України
У ніч на 20 січня російські війська здійснили чергову масовану комбіновану атаку по Україні, застосувавши ударні дрони та ракети різних типів.
Вибухи пролунали в багатьох регіонах. Під ударами опинилися, зокрема, об’єкти критичної інфраструктури, що спричинило перебої з електропостачанням, теплом і водою.
Також зафіксовано пошкодження житлових будинків і транспорту, є поранені серед мирного населення.
У Києві після нічного обстрілу тисячі будинків залишилися без опалення за температури -15 градусів.
У Повітряних силах повідомили, скільки ворожих ракет і дронів вдалося знищити українській ППО.
Крім того, стало відомо, що під час нічної атаки росіяни застосували оновлену тактику та використали ракети виробництва 2026 року.
Детальніше про комбінований обстріл України читайте в матеріалі РБК-Україна