На ЧАЕС відновили живлення після масованого удару РФ по Україні

У ніч на 20 січня 2026 року війська РФ здійснили масований ракетно-дроновий удар по вузлах енергетичної інфраструктури, які забезпечують електропостачання об’єктів Чорнобильської зони відчуження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство енергетики України.

ЧАЕС працює у штатному режимі

Станом на ранок усі об’єкти ДСП "Чорнобильська АЕС", включно з Новим безпечним конфайнментом та сховищами відпрацьованого ядерного палива, заживлені від Об’єднаної енергосистеми України.

Радіаційний фон на промисловому майданчику та в зоні відчуження не перевищує контрольних рівнів. Станція забезпечена необхідним запасом пального та справними резервними джерелами живлення на випадок повторних атак.

Загрози для населення немає

У Міненерго наголошують, що наразі прямої загрози для населення та навколишнього середовища немає. Енергетики та персонал ЧАЕС продовжують моніторинг ситуації у посиленому режимі.

Україна ініціює термінову зустріч МАГАТЕ

Міністерство енергетики підкреслює, що атаки на енерговузли, які забезпечують роботу ЧАЕС, є грубим порушенням принципів ядерної та радіаційної безпеки.

Україна наполягає на проведенні позачергової зустрічі керівної ради МАГАТЕ для оцінки наслідків російських ударів по українській енергосистемі. Про це раніше домовилися перший віцепрем’єр - міністр енергетики Денис Шмигаль та генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Нагадаємо, сьогодні МАГАТЕ повідомило про те, що після масштабної атаки росіян 20 січня Чорнобильська АЕС втратила все зовнішнє електропостачання.