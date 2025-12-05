Саркофаг Чорнобильської АЕС втратив основні функції після атаки Росії, - МАГАТЕ

Новий саркофаг Чорнобильської АЕС більше не виконує своїх основних функцій, оскільки його пошкодив російський дрон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міжнародного агентства з атомної енергії.

У МАГАТЕ нагадали, що минулого тижня місія агентства завершила всебічну оцінку нового безпечного конфайнмента (NSC) (саркофага) на Чорнобильській АЕС після того, як у лютому цього року по ньому вдарив російський безпілотник.

Саркофаг являє собою масивну сталеву конструкцію, збудовану для запобігання викиду радіоактивних речовин із реактора, зруйнованого під час аварії 1986 року.

У результаті проведеної оцінки місія МАГАТЕ з'ясувала, що:

саркофаг "втратив свої основні функції безпеки", включно зі здатністю ізоляції;

несучі конструкції та системи моніторингу не зазнали постійних пошкоджень.

"Було проведено обмежені тимчасові ремонтні роботи на даху, проте своєчасне і комплексне відновлення залишається вкрай важливим для запобігання подальшій деградації та забезпечення довгострокової ядерної безпеки", - наголосив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

МАГАТЕ рекомендувало продовжити відновлення і посилення захисних конструкцій саркофага: впровадити контроль вологості, оновити програму моніторингу корозії і модернізувати автоматичну систему спостереження за станом укриття, побудованого над реактором після аварії.