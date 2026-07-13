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Ціла екосистема. Як війна може "вбити" Чорне море, знищуючи його мешканців

07:36 13.07.2026 Пн
4 хв
Без яких тварин море перестане бути "живим" і почне деградувати?
aimg Ірина Костенко aimg Василина Копитко
Без деяких своїх мешканців Чорне море може "вмерти" (фото ілюстративне: Getty Images)

Війна знищує не лише наземний, але й підводний світ. Науковці фіксують масову загибель дельфінів, а потужне хімічне забруднення може поширитися аж до Босфорської протоки - на все Чорне море.

Про це розповів в інтерв'ю РБК-Україна доктор біологічних наук, керівник науково-дослідного відділу Національного природного парку "Тузлівські лимани" Іван Русєв.

Головне:

  • Масштаби трагедії: за перше півріччя 2026 року в Чорному морі загинуло близько 20 тисяч дельфінів, а за весь час повномасштабного вторгнення - понад 100 тисяч.
  • Основні чинники: смерть тварин спричинена роботою ворожих сонарів, вибухами, мінуванням, застосуванням водних дронів, отруєнням хімікатами та навіть фосфорними опіками.
  • Приховані втрати: до 95% тіл загиблих дельфінів тонуть, тому реальна кількість жертв може значно перевищувати офіційно зафіксовані випадки.
  • Масова міграція: через бойові дії тварини змушені тікати з небезпечних акваторій до берегів Румунії, Болгарії та Туреччини, де їхня концентрація вже вища за звичну.
  • Екологічна загроза: хімічне забруднення може поширитися до Босфорської протоки (на все Чорне море), що призведе до необоротної деградації всієї морської екосистеми.

Яка зараз ситуація з дельфінами у Чорному морі

Експерт розповів, що сьогодні ситуація з дельфінами в акваторії Чорного моря - просто жахлива.

"Загальна кількість загиблих дельфінів, за нашими оцінками, вже 20 тисяч тільки за перше півріччя 2026 року. А за період повномасштабного вторгнення - понад 100 тисяч", - повідомив Русєв.

Він пояснив, що тварини страждають від різних чинників:

  • руйнування ехолокаційної системи та навігаційних здібностей (внаслідок роботи ворожих сонарів);
  • неможливості жити у зграї та фізичного виснаження (через брак достатнього харчування);
  • ослаблення імунітету та активізації морбілівірусів (типових інфекцій китоподібних, які в нормальному стані не є смертельними);
  • отруєння накопиченими в організмі хімікатами;
  • акустичних травми від вибухів (які можуть призвести також до кесонної хвороби чи інфаркту міокарда);
  • фізичних вибухів і мін;
  • активного застосування водних дронів;
  • навіть від опіків від фосфорних мін (фосфор горить навіть під водою і завдає тваринам смертельних ушкоджень).

Дельфіни страждають від багатьох чинників (інфографіка: РБК-Україна)

"95% тіл тоне. І навіть з тих 5%, яких викидає на узбережжя, вдається виявляти лише незначну частину. ​Тому фіксація загиблих дельфінів - це гонка з часом", - констатував науковець.

Чому наслідки війни можуть бути катастрофічні

Русєв розповів, що "найголовніше зараз - фіксувати масштаби катастрофи", адже "якщо зараз не задокументувати кожну загибель, згодом скажуть, що "впливу війни немає".

"Насправді він - неймовірний. Ніколи в історії Чорного моря навантаження на цих унікальних тварин, занесених до Червоного списку Міжнародного союзу охорони природи, не було таким катастрофічним", - повідомив фахівець.

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Він додав, що "на тлі деградації популяції - дельфіни стають обачнішими".

"Зараз ми маємо свідчення від колег із Болгарії, Румунії та Туреччини: тварини масово відпливають із зони бойових дій", - пояснив доктор біологічних наук.

Тому, за його словами, "у тих акваторіях їх зараз більше, ніж зазвичай у цей період".

"Вони намагаються вижити, проте загальна чисельність популяції залишається низькою", - визнав Русєв.

Тим часом головна небезпека, за його словами, полягає в тому, що "потужне хімічне забруднення може поширитися аж до Босфорської протоки".

"Тобто на все Чорне море", - уточнив очільник науково-дослідного відділу Національного природного парку.

Отже насправді ризики - надзвичайно високі.

"Ми можемо втратити унікальну екосистему. Без дельфінів Чорне море перестане бути "живим". Воно почне деградувати. І життя в ньому - згасатиме", - наголосив Русєв.

Без дельфінів Чорне море перестане бути "живим" (інфографіка: РБК-Україна)

Насамкінець він зауважив, що дельфінам сьогодні - просто "необхідно забезпечити належні умови".

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи оговтається природа від війни - які екологічні втрати вже критичні для України.

Крім того, ми пояснювали, як війна в Україні нищить клімат у планетарному масштабі.

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