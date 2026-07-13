Ціла екосистема. Як війна може "вбити" Чорне море, знищуючи його мешканців

Війна знищує не лише наземний, але й підводний світ. Науковці фіксують масову загибель дельфінів, а потужне хімічне забруднення може поширитися аж до Босфорської протоки - на все Чорне море.
Про це розповів в інтерв'ю РБК-Україна доктор біологічних наук, керівник науково-дослідного відділу Національного природного парку "Тузлівські лимани" Іван Русєв.
Головне:
Експерт розповів, що сьогодні ситуація з дельфінами в акваторії Чорного моря - просто жахлива.
"Загальна кількість загиблих дельфінів, за нашими оцінками, вже 20 тисяч тільки за перше півріччя 2026 року. А за період повномасштабного вторгнення - понад 100 тисяч", - повідомив Русєв.
Він пояснив, що тварини страждають від різних чинників:
"95% тіл тоне. І навіть з тих 5%, яких викидає на узбережжя, вдається виявляти лише незначну частину. Тому фіксація загиблих дельфінів - це гонка з часом", - констатував науковець.
Русєв розповів, що "найголовніше зараз - фіксувати масштаби катастрофи", адже "якщо зараз не задокументувати кожну загибель, згодом скажуть, що "впливу війни немає".
"Насправді він - неймовірний. Ніколи в історії Чорного моря навантаження на цих унікальних тварин, занесених до Червоного списку Міжнародного союзу охорони природи, не було таким катастрофічним", - повідомив фахівець.
Він додав, що "на тлі деградації популяції - дельфіни стають обачнішими".
"Зараз ми маємо свідчення від колег із Болгарії, Румунії та Туреччини: тварини масово відпливають із зони бойових дій", - пояснив доктор біологічних наук.
Тому, за його словами, "у тих акваторіях їх зараз більше, ніж зазвичай у цей період".
"Вони намагаються вижити, проте загальна чисельність популяції залишається низькою", - визнав Русєв.
Тим часом головна небезпека, за його словами, полягає в тому, що "потужне хімічне забруднення може поширитися аж до Босфорської протоки".
"Тобто на все Чорне море", - уточнив очільник науково-дослідного відділу Національного природного парку.
Отже насправді ризики - надзвичайно високі.
"Ми можемо втратити унікальну екосистему. Без дельфінів Чорне море перестане бути "живим". Воно почне деградувати. І життя в ньому - згасатиме", - наголосив Русєв.
Насамкінець він зауважив, що дельфінам сьогодні - просто "необхідно забезпечити належні умови".
Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи оговтається природа від війни - які екологічні втрати вже критичні для України.
Крім того, ми пояснювали, як війна в Україні нищить клімат у планетарному масштабі.
Читайте також, чим ми дихаємо насправді - який екологічний парадокс через обстріли й блекаути виявили вчені.