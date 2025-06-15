Наслідки глобальні. Як війна в Україні нищить клімат у планетарному масштабі

Війна в Україні пришвидшує зміну клімату - і це проблема не лише для нас. Викиди парникових газів від бойових дій мають наслідки глобального масштабу, які вже зараз неможливо ігнорувати.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла кандидат географічних наук, завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС та НАН України Віра Балабух .

Наслідки від війни відчує весь світ

"Міндовкілля провів оцінку, прямих і непрямих викидів парникових газів, спричинених військовими діями в Україні. З лютого 2022 по лютий 2024 таких викидів було створено до 180 мільйонів тонн в еквіваленті СО2. Росія завдала шкоди довкіллю за 24 місяці війни на 33 мільярди доларів США", - каже науковиця.

Зміни клімату відбуваються через збільшення викидів парникових газів в атмосферу. Війна тільки посилює цей процес, бо через бойові дії збільшилась кількість пожеж, а ще - споживання бензину, оскільки люди масово мігрують. Також міжнародні авіакомпанії змушені облітати території Білорусі та Росії, тому значно збільшується споживання палива.

"Мова йде про наслідки планетарного масштабу, бо збільшується викид парникових газів в атмосферу і вони не можуть бути швидко вилучені звідти", - говорить Балабух.

В Україні можуть повернутись пилові бурі

У 60-ті роки минулого століття південні регіони України потерпали від пилових бур. Аби протидіяти цьому явищу, на цих ділянках висадили лісосмуги. Протягом останніх трьох десятиліть вони захищали від пилових бур.

"Знищення лісосмуг у зоні бойових дій створює для нас велику проблему, бо втрачаємо захист, який мали протягом останніх 30 років. І зараз при збільшенні швидкості вітру, зростанні посушливості, підвищенні температури збільшується ймовірність, що на півдні можуть виникати сильні пилові бурі", - розповіла Балабух.

Окрім цього, лісосмуги затримували сніг на цій території, відповідно вона зберігала вологу. А чим вологіший ґрунт, тим менш ймовірні інтенсивні бурі, бо вітер просто не зможе здійняти пил у повітря.