Целая экосистема. Как война может "убить" Черное море, уничтожая его обитателей

Война уничтожает не только наземный, но и подводный мир. Ученые фиксируют массовую гибель дельфинов, а мощное химическое загрязнение может распространиться вплоть до Босфорского пролива - на все Черное море.
Об этом рассказал в интервью РБК-Украина доктор биологических наук, руководитель научно-исследовательского отдела Национального природного парка "Тузловские лиманы" Иван Русев.
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Эксперт рассказал, что сегодня ситуация с дельфинами в акватории Черного моря - просто ужасная.
"Общее число погибших дельфинов, по нашим оценкам, уже 20 тысяч только за первое полугодие 2026 года. А за период полномасштабного вторжения - более 100 тысяч", - сообщил Русев.
Он объяснил, что животные страдают от различных факторов:
"95% тел тонет. И даже из тех 5%, которые выбрасывает на побережье, удается обнаруживать лишь незначительную часть. Поэтому фиксация погибших дельфинов - это гонка со временем", - констатировал ученый.
Русев рассказал, что "самое главное сейчас - фиксировать масштабы катастрофы", ведь "если сейчас не задокументировать каждую гибель, впоследствии скажут, что "влияния войны нет".
"На самом деле оно - невероятное. Никогда в истории Черного моря нагрузка на этих уникальных животных, занесенных в Красный список Международного союза охраны природы, не была столь катастрофической", - сообщил специалист.
Он добавил, что "на фоне деградации популяции - дельфины становятся более осмотрительными".
"Сейчас у нас есть показания от коллег из Болгарии, Румынии и Турции: животные массово уплывают из зоны боевых действий", - объяснил доктор биологических наук.
Поэтому, по его словам, "в тех акваториях их сейчас больше, чем обычно в этот период".
"Они пытаются выжить, однако общая численность популяции остается низкой", - признал Русев.
Тем временем главная опасность, по его словам, состоит в том, что "мощное химическое загрязнение может распространиться вплоть до Босфорского пролива".
"То есть на все Черное море", - уточнил глава научно-исследовательского отдела Национального природного парка.
Так что на самом деле риски - чрезвычайно высоки.
"Мы можем потерять уникальную экосистему. Без дельфинов Черное море перестанет быть "живым". Оно начнет деградировать. И жизнь в нем будет угасать", - подчеркнул Русев.
В заключение он отметил, что дельфинам сегодня - просто "необходимо обеспечить надлежащие условия".
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