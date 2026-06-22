Чи оговтається природа від війни? Які екологічні втрати вже критичні для України

Сьогодні від згубного впливу війни страждає кожна екосистема України. Місцями ці процеси переросли у справжню "ланцюгову реакцію", наслідки якої можуть стати критичними для довкілля.

Про це розповів в інтерв'ю РБК-Україна академік НАН України, завідувач відділу геоботаніки та екології Інституту ботаніки імені М. Г. Холодного Яків Дідух .

Головне: Катастрофічні втрати : війна знищує унікальні екосистеми, зокрема Серебрянський ліс та реліктові крейдові бори, що підлягали охороні на європейському рівні.

: війна знищує унікальні екосистеми, зокрема Серебрянський ліс та реліктові крейдові бори, що підлягали охороні на європейському рівні. Проблема "мінних полів" : чималі ділянки степів стали недоступними, що призводить до їх поступового занепаду.

: чималі ділянки степів стали недоступними, що призводить до їх поступового занепаду. Ланцюгова реакція : знищення лісу - не лише втрата деревини, а й загибель біорізноманіття та руйнування ґрунтового покриву, що потребує десятиліть на відновлення.

: знищення лісу - не лише втрата деревини, а й загибель біорізноманіття та руйнування ґрунтового покриву, що потребує десятиліть на відновлення. Складність реабілітації: природа здебільшого не може швидко "поглинути" окопи та вирви, а для повноцінного відновлення лісових насаджень потрібен не тільки час, але й подекуди - значні технічні та фінансові ресурси.

Які екологічні втрати - найболючіші

Найбільше внаслідок війни, за словами експерта, в Україні пошкоджені ліси.

"Вони потерпають не стільки від прямого удару, як від пожеж. Іноді ворог їх підпалює навмисно, щоб нашим військовим не було де ховатись", - пояснив науковець.

Він зауважив, що втрата Серебрянського лісу на Луганщині - "одна з найбільших екологічних шкод, яких завдала війна".

"Колись це були чудові соснові ліси, хоча частково і штучно посаджені. Але там були також природні вільшняки, болотяні ділянки. Тепер ці величезні масиви лісів знищено", - поділився фахівець.

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Було також втрачено унікальний біотоп реліктових крейдових борів у Національному парку "Святі гори".

"Який за нашими пропозиціями включили до Резолюції 4 Бернської конвенції. Тобто він підлягав охороні на європейському рівні", - нагадав Дідух.

Ще одна біда лісів - окопи, які "порушують всю структуру екосистеми, ґрунтовий покрив".

"Їх важко засипати, бо багато куди техніка не може пройти", - констатував академік.

Дідух розповів, що степи від пожеж постраждали менше, проте вони сильно заміновані.

"Цьогоріч ми працювали на Херсонщині та Миколаївщині - фактично ходили по "мінних полях". Ці території будуть недоступні для сінокосіння чи випасу ще десятиліттями, бо у першу чергу розміновують угіддя для посівів", - повідомив експерт.

Крім того, через бойові дії розбита чимала кількість сіл (люди виїхали і повертатися - вже немає куди).

"А це означає, що навіть "чисті" від мін степи пустують. Там ніхто не ходить, корови не випасаються. З часом вони почнуть заростати чагарниками і ми можемо їх втратити. Тобто кожна екосистема страждає від специфічного впливу", - зауважив науковець.

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Чи може природа сама "поглинути" окопи

Дідух нагадав, що в Україні є місця, "де досі видно окопи навіть Першої світової".

Відновлення мікрорельєфу, за його словами, залежить від ґрунту.

"Піщані рухливі субстрати швидше нівелюються. А якщо такі рови - в степу на виходах вапняків чи крейди, вони самі по собі не зникнуть ніколи", - пояснив експерт.

Він додав, що "окопи та вирви від мін і снарядів заселяються адвентивними (чужорідними, - Ред.) видами, що сприяє їх подальшому розповсюдженню у природні екосистеми".

"А якщо ті засипати, то за кілька років там відновиться природний покрив. Втім, це додаткові витрати, та ще й техніка не всюди проїде", - поділився академік.

Водночас він визнав, що "на природне поглинання окопів піде дуже багато часу".

Одна з бід для лісів - окопи (інфографіка: РБК-Україна)

Чому втрата лісових насаджень - критична

"Треба розуміти, що із втратою лісу ми втрачаємо не лише деревину, а трав'яні рослини, тварини, мікроорганізми ґрунту", - повідомив Дідух.

Тобто відбувається "ланцюгова реакція".

"І такі втрати "екосистемних послуг" слід оцінювати, бо для їх відновлення потрібен і час, і технічно-матеріальні ресурси", - зауважив академік.

Як приклад він навів пожежі у Чорнобильській зоні.

"Внаслідок бойових дій дерева вигоріли, а залишки неможливо було прибрати. Це перешкоджає відновленню природних видів", - розповів фахівець.

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Він додав, що "оскільки процеси порушились", то там "почали поширюватись адвентивні (чужорідні) види, які витісняють місцеві рослини".

Саме тому, за його словами, лісники мають стежити за відновленням.

"Десь підсадити дерева, а десь, навпаки, видалити зайве... Щоб сформувався повноцінний ліс, потрібно не менше 60 років", - підсумував науковець.