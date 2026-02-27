Чим ми дихаємо насправді: вчені виявили екологічний парадокс через обстріли й блекаути
Українські вчені вперше оцінили вплив війни - ворожих обстрілів і руйнування промисловості - на якість повітря в країні. При цьому вони виявили екологічний парадокс, який несе неочевидну загрозу для здоров'я.
Головне:
- Масштабне дослідження: науковці вперше у світі комплексно оцінили вплив повномасштабної війни на якість повітря, проаналізувавши тисячі вибухів та супутникові дані.
- Критичні стрибки забруднення: після ракетних і дронових атак концентрація шкідливих речовин поблизу станцій моніторингу зростала в окремих випадках на понад 1000%.
- Екологічний парадокс: у довгостроковій перспективі частина показників забруднення зменшилась, але його різкі сплески можуть становити найбільшу загрозу для людей.
- База для компенсацій: результати дослідження можуть стати основою для документування екологічних злочинів РФ та обґрунтування міжнародних репарацій.
Чим унікальне дослідження українських вчених
Громадянам розповіли, що українські науковці вперше у світі провели комплексне дослідження того, як повномасштабна війна вплинула на якість атмосферного повітря:
- від миттєвих наслідків ракетних ударів;
- до довгострокових змін на рівні всієї країни.
Уточнюється, що роботу виконали фахівці Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС України та НАН України.
Для того, щоб простежити зміни забруднення атмосфери впродовж 2022-2024 років, вчені проаналізували наземні спостереження та супутникові дані Sentinel-5 Precursor.
Отримані результати було опубліковано у міжнародному журналі Environmental Science and Pollution Research (Q1).
Що показало проведене дослідження
У межах проведеного дослідження науковці проаналізували тисячі вибухів, спричинених ракетними та дроновими атаками.
Хоча через обмеженість мережі наземного моніторингу інструментально підтвердити безпосередній вплив на якість повітря в приземному шарі вдалося лише у 255 випадках (коли забруднюючі речовини переносилися від місця удару до станцій спостережень).
В цілому ж результати дослідження показали, що після ракетних і дронових атак концентрації забруднювальних речовин поблизу станцій моніторингу зростали:
- в середньому - на 100-400%;
- в окремих випадках - більш ніж на 1000%.
При цьому в довгостроковій перспективі ситуація виявилася парадоксальною - у великих містах і промислових регіонах частина показників забруднення навіть зменшилася:
- через руйнування підприємств;
- через скорочення транспорту;
- через зміни в енергетиці.
Крім того, супутникові дані Sentinel-5 Precursor зафіксували загальне зниження рівнів NO₂ (діоксиду азоту) на 10-30%:
- у великих містах;
- вздовж лінії фронту.
"Але це не "екологічне покращення". Це - наслідок руйнувань, втрат і зупинки економіки", - наголосили у Національній академії наук України.
Результати дослідження вказали на екологічний парадокс (інфографіка: facebook.com/NASofUkraine)
У чому полягає екологічний парадокс війни
"Науковці говорять про екологічний парадокс війни", - зауважили в НАН.
Йдеться про те, що загальне зменшення частини викидів супроводжується небезпечними локальними піками забруднення:
- після вибухів;
- після пожеж;
- через масове використання дизельних генераторів.
"Саме ці короткі, але різкі сплески можуть становити найбільшу загрозу для людей", - наголосили експерти.
Чим важливі результати цього дослідження
Насамкінець українцям пояснили, що оскільки проведене дослідження базується на аналізі тисяч вибухів і поєднує наземні спостереження із супутниковими даними, воно дозволило вперше оцінити реальний вплив війни на атмосферу України у регіональному масштабі.
При цьому отримані результати важливі не лише для науки.
Так, вони можуть стати основою для:
- документування екологічних наслідків російської агресії;
- обґрунтування міжнародних компенсацій;
- формування стратегій післявоєнної відбудови та модернізації системи управління якістю повітря.
