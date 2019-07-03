ЦИК объяснил решение об отмене регистрации Клюева

Фото: Андрей Клюев (УНИАН)

Комиссия приняла во внимание объяснения СБУ относительно передвижения Клюева

Центральная избирательная комиссия на сегодняшнем заседании 3 июля отменила регистрацию Андрея Клюева кандидатом в народные депутаты на выборах в Раду и пояснила аргументацию этого решения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГО ОПОРА.

Первым из аргументов снятия Клюева с выборов в одномандатном избирательном округе № 46 стали показания госохраны экс-президента Украины Виктора Януковича, согласно которым Клюев сопровождал бывшего президента во время пересечения границы с Россией.

Второй аргумент - в декабре 2016 Клюев принимал участие в заседаниях суда в Москве. Кроме того, международная почта неоднократно не доходило Клюеву в Донецке.

"Адвокаты и сам Клюев просили информировать по адресу в Московской области. По данным СБУ, Клюев выехал за пределы территории Украины в 2014 г., после этого официальные пункты пересечения границы не пересекал", - цитирует ОПОРА заявление ЦИК.

Напомним, вчера, 2 июля, ЦИК зарегистрировал Клюева как кандидата на выборы в Раду. В связи с этим прошла акция протеста в столице на Майдане Независимости. Около двух тысяч человек требовали от ЦИК отменить это решение.

Служба безопасности Украины сегодня начала проверку по запросу председателя Верховной рады Украины Андрея Парубия о пребывании Клюева на территории Украины в течение последних пяти лет.

Добавим, ранее Генеральная прокуратура Украины направила дополнительную информацию относительно Клюева. Также министр внутренних дел Украины Арсен Аваков направил Центральной избирательной комиссии разъяснение, в котором указал сроки пребывания Клюева на территории государства.