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ГПУ направила ЦИК дополнительную информацию по Клюеву

Новости » Выборы 2019    03.07.2019 - 15:19
ГПУ направила ЦИК дополнительную информацию по Клюеву
Фото: Андрей Клюев (Униан)

ГПУ направила ЦИК доказательства проживания Клюева на территории РФ

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) направила дополнительную информацию относительно экс-главы администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Клюева. Об этом сообщает пресс-служба Управление специальных расследований ГПУ.

Как отмечается, 3 июля управлением специальных расследований в ЦИК было направлено дополнительную расширенную информацию и предоставлены копии отдельных процессуальных документов, которыми подтверждается факт постоянного проживания Клюева в период 2014-2019 годов на территории Российской Федерации. В ГПУ заявили, что прокуратура готова предоставить при необходимости разъяснения или любую другую информацию досудебного расследования, которое потребует ЦИК.

"Выражаем надежду на объективное и беспристрастное рассмотрение ЦИК предоставленной информации при решении вопроса о регистрации подозреваемого Клюева А.П. кандидатом в народные депутаты Украины", - говорится в сообщении.

Отметим, глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков также направил ЦИК разъяснение по Клюеву. В письме направленном комиссии, говорится о том, что Андрей Клюев покинул территорию Украины в 2014 году вместе с экс-президентом Виктором Януковичем и не проживал на территории государства последние пять лет.

Как известно, вчера ЦИК зарегистрировал Клюева как кандидата на выборы в Раду. В связи с этим состоялась акция протест в Киеве на Майдане Независимости. Около двух тысяч человек требовали от ЦИК отменить это решение.

В свою очередь, начальник управления спецрасследований Генпрокуратуры Украины Сергей Горбатюк заявил, что ГПУ задержит Клюева, если он вернется в Украину.

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