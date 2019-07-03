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Аваков направил ЦИК разъяснения относительно Клюева

Новости » Выборы 2019    03.07.2019 - 07:36
Аваков направил ЦИК разъяснения относительно Клюева
Фото: Арсен Аваков (РБК-Украина)

По данным МВД, Клюев не был в Украине с 2014 года

Министр внутренних срав Украины Арсен Аваков направил Центральной избирательной комиссии разъяснение, в котором указал сроки пребывания на территории государства экс-главы администрации президента времен Януковича Андрея Клюева. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook министра.

В частности, Аваков отметил, что провел селекторное совещание с подразделениями МВД Украины по сложившейся ситуации.

"По результатам - направил в ЦИК письмо. Надеюсь, что оно послужит основанием для принятия ЦИК решения о снятии с участия в выборах Андрея Клюева", - написал министр.

В письме, направленном Комиссии, говорится о том, что Андрей Клюев покинул Украину в 2014 году вместе с экс-президентом Виктором Януковичем и не проживал на территории государства последние пять лет.

Кроме того, Клюев не пересекал границу Украины в течение последних пяти лет, поскольку он уклоняется от следствия и суда, которое ведется против него правоохранителями.

Аваков направил ЦИК разъяснения относительно Клюева

Напомним, ранее глава Верховной рады Украины Андрей Парубий подал запрос в правоохранительные органы в отношении экс-главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Клюева, который был зарегистрирован кандидатом на выборы в Раду.

Во вторник, 2 июля, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Клюева кандидатом на выборы в парламент. Кроме того, Комиссия внесла изменения в постановления о форме и текст бюллетеней, дополнив перечень кандидатов новой позицией - фимилией Клюева.

Добавим, что вечером 2 июля в Киеве на Майдане Независимости прошла акция после решения ЦИК о регистрации кандидатами в нардепы Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария.

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Новости Украины Порошенко Зеленский КлюевЦентральная избирательная комиссияАрсен Аваков
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