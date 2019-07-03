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СБУ начала проверку Клюева

Новости » Общество    03.07.2019 - 15:16
СБУ начала проверку Клюева
Фото: Андрей Клюев (partyofregions.com.ua)

СБУ начала проверку по запросу Парубия о пребывании Клюева, Шария и Кузьмина на территории Украины в течение последних пяти лет

Служба безопасности Украины (СБУ) начала проверку по запросу председателя Верховной рады Украины Андрея Парубия о пребывании Андрея Клюева, Анатолия Шария и Рената Кузьмина на территории Украины в течение последних пяти лет. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В частности, и.о. председателя СБУ Иван Баканов собрал служебное совещание по запросу Парубия о пребывании Андрея Клюева, Анатолия Шария и Рената Кузьмина на территории Украины в течение последних пяти лет.

В связи с этим СБУ в пределах компетенции начала проверку соответствующих обстоятельств.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Андрей Парубий подал запрос в правоохранительные органы в отношении экс-главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Клюева, который был зарегистрирован кандидатом на выборы в Раду.

Также министр внутренних дел Украины Арсен Аваков направил Центральной избирательной комиссии разъяснение, в котором указал сроки пребывания на территории государства Клюева. 

Как известно, во вторник, 2 июля, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Андрея Клюева кандидатом на выборы в Верховную раду. В Комиссии отметили, что нет возможности выполнения решения Верховного суда в другой способ, чем регистрация Клюева кандидатом в народные депутаты. Кроме того, Комиссия внесла изменения в постановления о форму и текст бюллетеней, дополнив перечень кандидатов новой позицией - фамилией Клюева.

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